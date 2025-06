Questões ambientais

ESG: Espírito Santo é palco de debates sobre sustentabilidade e negócios

Conferência Sustentabilidade Brasil 2025 começa nesta quarta (11) e vai até sábado (14), na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:22

O Espírito Santo se prepara para ser protagonista em um dos debates mais urgentes da atualidade: o futuro do planeta e como os negócios podem contribuir para uma economia mais verde. Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória, será palco da Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, o maior evento sobre ESG no Estado e um dos mais relevantes do país. A expectativa é de reunir mais de 25 mil pessoas. A entrada é gratuita (confira no site sustentabilidadebrasil.com/evento).

Organizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), o evento acontece em um momento estratégico: às vésperas da COP 30, que será realizada em novembro, em Belém (PA). Reconhecido pela Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Sustentabilidade Brasil chega à sua quarta edição com o propósito de oferecer soluções concretas para os desafios socioambientais do país.>

“Com a proximidade da COP 30, o Brasil precisa mostrar sua capacidade de articulação e inovação. E o Espírito Santo quer contribuir de forma qualificada para esse processo”, afirma Daniela Klein, líder da curadoria do evento.>

A conferência contará com mais de 40 painéis temáticos, 120 painelistas voluntários e 13 trilhas de conteúdo, divididas entre trilhas horizontais — que estruturam o evento — e trilhas transversais, que ampliam os recortes temáticos com foco em direitos humanos, justiça climática, finanças, agronegócio, saúde, cultura e ESG.

Entre os destaques da programação está Emilio Lèbre La Rovere, professor da UFRJ e membro do IPCC — o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007. Outro nome confirmado é o de Lavito Person Bacarissa, secretário-executivo da CNODS, que abrirá o segundo dia de evento com a palestra “ODS 18 em pauta: igualdade racial como compromisso estrutural”.>

Também participam Verônica Bitt, da Nestlé Brasil, especialista em práticas sustentáveis na cadeia do agronegócio, além de lideranças públicas, representantes de empresas, movimentos sociais, universidades e comunidades tradicionais — incluindo mulheres, pessoas negras e indígenas.>

O evento contará ainda com uma jornada científica que premiará os dois melhores artigos acadêmicos sobre sustentabilidade. Outra grande atração é o EcoCriativo, um espaço voltado para iniciativas empreendedoras e educativas, com moda circular, gastronomia local, artesanato, inovação e atividades para o público infantil. O destaque musical fica por conta do cantor capixaba Amaro Lima, com mais de 30 anos de carreira.

“O Espírito Santo, apesar de pequeno, tem uma posição estratégica e uma vocação natural para a sustentabilidade. Queremos mostrar ao Brasil como é possível construir políticas públicas eficazes fora do eixo tradicional”, afirma Elias Carvalho, presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil.>

ESG: sigla é usada para se referir a programas ambientais, sociais e de governança Crédito: Freepik

O que é ESG?

O ESG (Environmental, Social and Governance) é usado para se referir a programas ambientais, sociais e de governança. O termo foi criado em 2004 em uma publicação do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), em parceria com o Banco Mundial, chamada Who Cares Wins, ou “Ganha Quem se Importa”.>

Apesar de não ser tão nova, a proposta ganhou ainda mais força após a chegada da pandemia do novo coronavírus, uma crise sanitária provocada por questões ambientais, uma consequência, por exemplo, do desmatamento e da caça predatória de animais silvestres.>

Cada vez mais conscientes, investidores, consumidores e contribuintes passam a exigir que o setor público e privado empreendam de um modo diferente e adotem boas práticas. Os reflexos desse movimento podem ser vistos no mundo corporativo e também nas administrações públicas.>

Todos os envolvidos estão atentos ao que o atual investidor busca: aplicar dinheiro em lugares onde o poder público e os negócios atuam de forma mais sustentável, ao respeitar os recursos naturais, e que, além de boa condução financeira, agem com responsabilidade social, trazendo impactos positivos para as comunidades que os cercam.>

Environmental (Ambiental)

Avalia o impacto da empresa no meio ambiente. Envolve ações relacionadas a:

Emissão de gases do efeito estufa

Uso de recursos naturais (água, energia, etc.)

Gestão de resíduos e reciclagem

Preservação da biodiversidade

Adaptação às mudanças climáticas >

Social (Social)

Considera a forma como a empresa lida com pessoas e a sociedade. Inclui:

Relações com colaboradores (diversidade, inclusão, saúde e segurança no trabalho)

Direitos humanos

Impacto nas comunidades locais

Responsabilidade com a cadeia de fornecedores

Proteção de dados e privacidade >

Governance (Governança)

Foca na estrutura de gestão da empresa e na ética nos negócios. Engloba:

Transparência e prestação de contas

Combate à corrupção e ao suborno

Composição do conselho de administração

Políticas de compliance (conformidade com leis e normas)

Remuneração de executivos >

Por que o ESG é importante?

Empresas com boas práticas ESG são vistas como mais responsáveis e sustentáveis, o que pode atrair investidores, fortalecer a reputação da marca e garantir a longevidade dos negócios. Além disso, essas práticas contribuem para um desenvolvimento mais justo e equilibrado para a sociedade como um todo.>

Serviço

Evento: Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025

Data: 11 a 14 de junho de 2025

Local: Praça do Papa, Vitória – ES

Programação: pode ser conferida no site a conferência>

