Tesouros Capixabas: conheça os animais que são a cara do ES

Nada de cofre ou baú para esconder as riquezas. As joias do Espírito Santo estão por toda parte, bem exibidas, para serem contempladas. Uma baleia-jubarte dando show no mar; um beija-flor dançando no ar ou um caranguejo brincando de esconde-esconde na lama. Proporcionando verdadeiros espetáculos ao ar livre, esses animais se tornaram a cara do Espírito Santo. Na série Tesouros Capixabas, você confere a importância das três espécies para o meio ambiente, a economia e a cultura do Estado.