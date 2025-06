Tesouros Capixabas: carisma do caranguejo inspira até tatuagem no ES

Em casas, bares e restaurantes do Espírito Santo, caranguejo na panela é sinônimo de confraternização. Mas para a publicitária Isabella Azevedo, o significado vai além da família reunida e do afeto, é parte da sua identidade.



"O caranguejo está totalmente envolvido com a minha identidade familiar e também como capixaba. É sobre quem eu sou culturalmente. Valorizo muito a hora de comer um caranguejo. É um momento familiar , de comunhão. Para mim, é muito significativo."

Tão especial que Isabella resolveu tatuar na pele o animal. "Não tinha definido logo de cara qual seria o desenho. Mas quando comecei a pensar sobre a tatuagem, lembrei: o caranguejo! Eu amo caranguejo. Meus avós amam caranguejo. Por que não tatuar um caranguejo?"

O tatuador Diogo Lopes, o Diih, conta que a procura por desenhos que tenham uma identidade capixaba tem aumentado. É no estúdio dele que as memórias ganham cor e contorno. Nascido em Minas Gerais, ele observa que cada região do Brasil tem suas preferências por determinados tipos de tatuagens. No Espírito Santo, segundo Diih, fazem sucesso os desenhos mais voltados para a natureza, com espécies representativas, como o caranguejo, e aves endêmicas do Estado.

“De quatro anos para cá, percebi que havia uma demanda que não estava sendo explorada. Pelo fato de eu estudar Mata Atlântica, fazia alguns rascunhos e as pessoas encontravam o que queriam. A demanda acabou convergindo para a maneira como eu trabalho”, conta o tatuador.

A atuação do caranguejo e a importância do manguezal não deixam dúvidas: É necessário preservar o ecossistema. Mas quem chega ao Espírito Santo nota que o animal também está presente como um símbolo em outros espaços. É o caso da tatuagem feita pela publicitária de 24 anos Isabella Azevedo. Ela resolveu marcar na pela uma memória de infância.

Tatuador Diih explica que tem aumentado a procura por desenhos que são a cara do capixaba. Crédito: Vitor Jubini

De Norte a Sul, o Espírito Santo é ocupado por manguezal. E o caranguejo é uma peça essencial para o ecossistema. A espécie é importante para a retirada de carbono da atmosfera, o chamado sequestro de carbono.

Num cenário ideal, a área de manguezal é protegida e o carbono permanece no solo. Mas em caso de destruição do manguezal, o carbono vai parar na atmosfera. O problema é que, em altas concentrações, o CO2pode contribui para o aquecimento global.

A professora de Oceanografia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Mônica Tognella explica como as mudanças climáticas afetam diretamente o ecossistema.

Mônica Tognella Professora da Ufes Na parte científica, são várias espécies de caranguejos que habitam o manguezal, que fazem um papel importante no sequestro de carbono. Aumentando a temperatura do oceano, há um impacto sobre o processo das estruturas do manguezal. Não tendo floresta, como em Aracruz, não tenho fauna. E aí deixo de ter alimento

Ainda segundo a especialista, a sensibilização emocional das pessoas é um recurso importante para a conservação do meio ambiente. “A gente só vai ter uma preocupação se houver uma questão emocional envolvida. O pertencimento é fundamental para a conservação”, afirma, destacando que não há nenhum outro lugar no Brasil com tanto apego ao caranguejo como em terras capixabas.

Caranguejo inspira até tatuagem. Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta integra o Saiba mais