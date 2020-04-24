"Máscara está caindo", diz leitor sobre Bolsonaro, após saída de Moro

Jair Bolsonaro durante coletiva à Imprensa sobre coronavírus, em março Crédito: Reprodução

“O presidente me disse que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência, seja diretor, superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação", declarou Moro. O agora ex-ministro da Justiça também acusou Bolsonaro de fraude, ao dizer que não assinou a demissão de Valeixo.

Segundo Moro, embora no Diário Oficial conste que a exoneração do diretor-geral aconteceu “a pedido, Valeixo não pretendia deixar o cargo. O ex-ministro também afirmou que ficou sabendo da demissão apenas com a publicação, que aparece com sua assinatura. “Fiquei sabendo pelo Diário Oficial, não assinei esse decreto”, disse.

Gabriel Kanner, presidente do Instituto Brasil 200, grupo de empresários que vinha apoiando as ações de Jair Bolsonaro desde o início do mandato, diz que sentiu uma "decepção absoluta" após a saída de Moro e que o presidente perdeu sua base de apoio.

Desde ontem, o assunto é um dos mais discutidos nas redes sociais de A Gazeta. Confira alguns comentários:

O presidente queria um contato direto indicado por ele mesmo no comando da PF, para ele ligar e consultar processos? O que é isso? (Luciano Sjb)

Votei em Bolsonaro, ainda bem que nunca fui um alienado e acredito que, depois das declarações de Moro, Bolsonaro deu um tiro no pé. (Silvio Motta)

Agora o presidente não atirou no pé e sim no próprio coração! (Maria da Graças Souza)

Votei no Bolsonaro, mais nunca vi tanto erro atrás do outro... qual o motivo da demissão do Maurício Valeixo ?? O cara que foi responsável da Operação Lava Jato. Não sei não, hein? (Yasmin Stephanie)

O presidente foi eleito com a promessa de formar uma equipe altamente técnica de ministros. Mas agora está percebendo que a dos ministros é incompatível com a incompetência dele. Agora está tentando deixar tudo no mesmo nível.... (Moises Júnior Meireles)

O diretor da PF devia estar “sabendo demais” sobre algumas coisas relacionadas a ele e aos filhos dele, portanto, hora de tirar. O Moro não quer compactuar com isso. (Alysson Guimarães)

Ninguém é insubstituível. (Joilton Rodrigues Paixão)

Nem mesmo Bolsonaro, né? (Eric Giobini)

A questão não é a substituição, mas sim o motivo. Politicagem! (Dieferson Nascimento)

Todos nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde a máscara cairia. Como é que um juiz implicado numa operação crucial para o país pode aceitar o convite para ser ministro de Bolsonaro, politizando assim a Lava Jato? Erro cruel do Moro. Perdeu toda a admiração quando aceitou a entrar para o governo Bolsonaro. (Vitoria Hellen)

Moro é um homem honesto e ótimo para o governo, colocou vários corruptos na cadeia, a Operação Lava Jato foi essencial para o Brasil, mas as pessoas só pensam em alimentar o ódio que têm pelo presidente e esquecem todo resto. (Jaqueline Vilarino da Silva)

Bolsonaro tirou o cara só porque estava investigando o filho dele… Político só muda a cara, as características são sempre as mesmas. Besta é quem os endeusa. (Wagney Câmara)

A casa está começando a cair. (Maria D'Ajuda)

Vai ficar difícil a situação para o Bolsonaro. (Francisco Andre Batista Silva)

O bolsonarismo parece uma doença incurável! Depois das sérias e explícitas revelações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, os tresloucados, para continuarem desviando o foco da principal questão, chegaram a conclusão de que Moro traiu Bolsonaro, dando o pontapé inicial na sua campanha como presidente em 2022. Oras, qual era a dúvida a respeito do interesse de Moro em ingressar na carreira política? Estamos falando isso desde o momento em que ele protagonizou a condução da Operação Lava Jato e, principalmente, depois que deixou a magistratura para assumir o ministério. A questão não é o que ele pretende para o futuro, a questão é a criminalidade entranhada no presente deste governo. Um governo que pretende intervir e manipular instituições jurídicas que tem a função de garantir a democracia. Um governo que pretende esconder as ações criminosas e terroristas de seus filhos e da corrente de mentiras que eles criaram, com o comando do pai, desde 2013, para chegar aonde chegou. Um governo que pretende manter e perpetuar um poder paralelo e aparelhado pelo medo, pela mentira e pela opressão a quem pensa diferente. O bolsonarismo continuará sendo um doença incurável, disto eu não tenho dúvidas. Porém transformar o Brasil em um cabaré reacionário, isso eu tenho certeza de que eles não terão o gosto de ver. (José Wilson Correa Garcia)

Sergio Moro saiu com a cabeça erguida! Digno de uma homem competente! Parabéns pelo seu pronunciamento. (Kathia Dias Rabelo)

E por que a troca da PF? Estão chegando na milícia ? Essa deveria ser a questão! (Priscila Alves)

Interferência política, isso sim. Lamentável. (Ana Lucia Dalvi)

Esse barco está naufragando, e quem vai junto? Isso mesmo, nós. Governo mais do mesmo. Seria épico Moro expor mais desse governo e quem sabe concorrer e ganhar as eleições em 2022. (Alexandre Amaral)

Governo de Bolsonaro está mais para um circo. (Mariza Souza)

O Brasil está afundando e o povo ainda está cego! (Cláudia Matos)

Parabéns ao Moro, mostrou ao Presidente que ele não está lá fazendo política. (Mag Ribeiro)

Ele que está certo em cair fora, ele sabe a podridão que existe naquele lugar. Não é bobo não, esse Moro! (Sabrina de Paula)

Infelizmente os filhos do presidente estão sendo investigados pela PF, teoricamente pediram ao pai para mudar os responsáveis, e o Moro não concordou com as mudanças. Só cego não vê o que esses filhos mimados aprontam no Brasil. (Leonardo de Siqueira Cavalieri)

O juiz Sergio Moro jogou no ventilador as conversas que o presidente teve com ele ... E o vírus que se vire nos 30. (Mara Janne Abner Vieira)

O próximo a pedir demissão vai ser Paulo Guedes. Aguardem o próximo capítulo.... (Leonardo Chagas)

Moro acaba de admitir que Bolsonaro quis interferir politicamente nas investigações da PF. E pasmem, reconheceu que Lula e Dilma nunca fizeram isso! (Manu Pavlichenko)

O Bolsonaro tentando abafar as investigações que envolvem os filhinhos. Nova política!! Está caindo a máscara deste governo. Aliás, até demorou. (José Mauricio Bento)

Moro até ontem era um Deus para os eleitores do Bolsonaro. Estou aguardando as opiniões de hoje. Por favor, tentem não cair em contradição e não serem hipócritas. (Camila Binda)

Bolsonaro acabou de perder o meu voto e de toda a minha família! Um absurdo. Não cumpriu a palavra com o ministro Sergio Moro! (Davi F. Huber)

Moro deixou claro que Bolsonaro: 1) Decidiu interferir politicamente na Polícia Federal; 2) Se recusou a dar um motivo para exonerar Valeixo; 3) Planeja trocar vários outros superintendentes da PF, sem dar motivos. Você precisa de mais que isso para abandonar o Bolsonaro? (Rafael Silva)