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Vem pra rua e MBL convocam seus apoiadores para panelaço contra Bolsonaro

Os movimentos chamaram seus integrantes e apoiadores para um panelaço durante a entrevista que o presidente dará às 17 horas desta sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 16:31

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 16:31

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça motivou Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL) a chamarem seus integrantes e apoiadores para um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro durante a entrevista que ele dará às 17 horas desta sexta-feira, 24.
O MBL, que apoiou a eleição de Bolsonaro, já havia rompido com o governo, enquanto o Vem Pra Rua vinha adotando postura mais moderada. Agora, no entanto, o Vem Pra Rua, que tem bolsonaristas como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) entre seus integrantes, emitiu até uma nota de repúdio ao presidente.
Na nota, o movimento disse que "Moro revelou fatos gravíssimos sobre tentativas de interferência política do presidente na Polícia Federal, que é órgão de Estado e não de governo; o fato demanda investigação imediata de eventual crime de responsabilidade", o que poderia culminar em impeachment de Bolsonaro.

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