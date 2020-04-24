Vem pra rua e MBL convocam seus apoiadores para panelaço contra Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

A saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça motivou Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre (MBL) a chamarem seus integrantes e apoiadores para um panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro durante a entrevista que ele dará às 17 horas desta sexta-feira, 24.

O MBL, que apoiou a eleição de Bolsonaro, já havia rompido com o governo, enquanto o Vem Pra Rua vinha adotando postura mais moderada. Agora, no entanto, o Vem Pra Rua, que tem bolsonaristas como a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) entre seus integrantes, emitiu até uma nota de repúdio ao presidente.