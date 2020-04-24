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Panelaço é registrado no ES durante pronunciamento de Bolsonaro

Presidente promoveu um pronunciamento para dar explicações sobre as saídas de Sérgio Moro do ministério da Justiça e Segurança Pública e de Maurício Valeixo da diretoria geral da Polícia Federal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 17:06

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 17:06

Panelaços e gritos contrários e favoráveis a Jair Bolsonaro (sem partido) foram registrados durante pronunciamento do presidente nesta sexta-feira (24), em bairros da Grande Vitória.
Os protestos foram motivados pelo pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, também nesta sexta.  Segundo o ex-juiz, a decisão foi motivada após o presidente não dar uma justificativa para a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, publicada no Diário Oficial na madrugada desta sexta.
O panelaço teve início por volta das 17h, quando o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para dar explicações sobre a saída tanto de Moro quanto de Maurício Valeixo.
Em Vitória, o panelaço foi registrado nos bairros Barro Vermelho, Consolação, Jardim da Penha e Jardim Camburi, onde ao fim do pronunciamento, mais protestos e até o hino nacional puderam ser escutados.
Já em Vila Velha, gritos de "fora Bolsonaro" foram ouvidos junto com o panelaço nos bairros Praia da Costa e Itapuã.
Os protestos contra Jair Bolsonaro foram registrados também na Serra, em Bairro de Fátima e no bairro Taquara I.

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