Panelaço é registrado no ES durante pronunciamento de Bolsonaro

Panelaços e gritos contrários e favoráveis a Jair Bolsonaro (sem partido) foram registrados durante pronunciamento do presidente nesta sexta-feira (24), em bairros da Grande Vitória.
Os protestos foram motivados pelo pedido de demissão do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, também nesta sexta. Segundo o ex-juiz, a decisão foi motivada após o presidente não dar uma justificativa para a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, publicada no Diário Oficial na madrugada desta sexta.
O panelaço teve início por volta das 17h, quando o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para dar explicações sobre a saída tanto de Moro quanto de Maurício Valeixo.
Em Vitória, o panelaço foi registrado nos bairros Barro Vermelho, Consolação, Jardim da Penha e Jardim Camburi, onde ao fim do pronunciamento, mais protestos e até o hino nacional puderam ser escutados.
Já em Vila Velha, gritos de "fora Bolsonaro" foram ouvidos junto com o panelaço nos bairros Praia da Costa e Itapuã.
Os protestos contra Jair Bolsonaro foram registrados também na Serra, em Bairro de Fátima e no bairro Taquara I.