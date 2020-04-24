Panelaço é registrado no ES durante pronunciamento de Bolsonaro

O panelaço teve início por volta das 17h, quando o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para dar explicações sobre a saída tanto de Moro quanto de Maurício Valeixo.

Em Vitória, o panelaço foi registrado nos bairros Barro Vermelho, Consolação, Jardim da Penha e Jardim Camburi, onde ao fim do pronunciamento, mais protestos e até o hino nacional puderam ser escutados.

Já em Vila Velha, gritos de "fora Bolsonaro" foram ouvidos junto com o panelaço nos bairros Praia da Costa e Itapuã.