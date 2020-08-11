"Autoridades tratam com descaso nossos patrimônios", comenta leitor

Prédio do Cais do Hidroavião, o primeiro aeroporto do Estado, encontra-se abandonado Crédito: Fernando Madeira

A cessão gratuita do Cais do Hidroavião para a prefeitura é válida por um período de 20 anos, para “recuperação do imóvel para valorização do patrimônio natural e cultural”. Pelo contrato, a administração municipal não pode fazer ceder o espaço para nenhuma entidade privada.

A Gazeta. Nas redes sociais, eles manifestaram desagrado com a gestão de patrimônios históricos e culturais no Estado. Confira alguns comentários: O abandono do imóvel, por onde já chegaram ao Espírito Santo celebridades e até um presidente da República, foi criticada pelos leitores de. Nas redes sociais, eles manifestaram desagrado com a gestão de patrimônios históricos e culturais no Estado. Confira alguns comentários:

Tá igual ao Carmélia, que ficou na mão do Estado e da prefeitura por mais de dez anos e não fizeram nada além de contribuir para degradação do local. Agora que a União vai tornar um centro de distribuição e armazenamento, vai gerar empregos, me aparece um monte de especialistas para falar que o governo é contra a cultura. Onde estavam nos últimos doze anos de abandono? Façam a mesma coisa com o Cais do Hidroavião, entreguem para quem vai transformar isso num restaurante como era alguns anos atrás, gerando emprego e renda para a comunidade local. O Teatro Carlos Gomes também está abandonado, igual ao Centro de Vitória, mas preferiram enfiar mais de 200 milhões naquele prédio horroroso do Cais das Artes, inacabado nos mandatos dos dois últimos governadores. Só nas obras do Cais das Artes e do Kleber Andrade, somadas, dão mais de 500 milhões de reais jogado fora. O Dinheiro público sendo mal empregado com tantas comunidades precisando de calçamento, posto de saúde, saneamento básico, escolas e creches. Vila Velha e Cariacica juntas têm quase um milhão de habitantes e não tem um hospital de grande porte. Qual é prioridade do Estado? É não ter prioridade! (Diego Araujo)

E quando voltarem as obras no Cais das Artes vão ter que refazer toda a estrutura, pois a maresia já tomou posse. Em tempos de profunda crise, como os governantes jogam grana no fogo? O Cais do Hidroavião, no final de mandato do governo municipal… sabe quando vão dar moral a esse histórico cais? Acredito que vai demorar ou não vai acontecer nada. (Josildo Louzada Dias)

Inacreditável como as "autoridades" capixabas tratam com descaso nossos patrimônios e nossa história. Mas nós também temos culpa, pois quase nada ou nada fazemos para obrigar nossos representantes a trabalhar. Lembrando que neste ano teremos eleições municipais. Vamos ver se desta vez meus conterrâneos não votam errado. (Alperson Fernandes)

Depois reclamam quando tomam de volta, igual ao Teatro Carmélia… (David Soprani)

Triste ver um espaço da cidade abandonado por falta de gestão e competência. E Vitória é uma cidade com um orçamento bilionário. Uma cidade com um potencial enorme para turismo, cultura, esportes, geração de empregos e temos que ver essa e muitas cenas de abandono na cidade. (André Luis Alves)

Cais das Artes, Clube Saldanha, Mercado da Capixaba, Teatro Carmélia, Cais do Hidroavião… haja dinheiro pra cuidar disso e fazer gerar lucro. Quando será ? (José Maria Gonçalves)

Muito triste ver a história do nosso estado sendo destruída pelo nossos governantes. (Elizabeth Vieira de Mello)

Um ponto turístico excelente. Falta de imaginação do órgão competente. Só franquear restaurante, lojinhas e escunas para passeios turísticos. (Maria Margarete)

Poderia ser mais um ponto para o sistema hidroviário de transporte. Vitória tem vários desses pontos. (Guilherme Campos)

O governo deveria restaurar esses imóveis e usá-los. Estão vindo todos para a Enseada do Suá, Praia do Canto etc. Aí o Centro de Vitória está abandonado. Lembro que o Cais do Hidroavião já foi restaurado e ali tinha um restaurante!! (Gleuza Valfre)

Ao menos a prefeitura deveria preservar o local até que fosse cedido. Faz parte a história da cidade. Uma pena. (Helvio Souza Alves)

Depois quando querem retomar acham ruim! (Maristela Louzada)