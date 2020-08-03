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Economia

Governo quer economizar R$ 1,3 bi nos próximos 3 anos com aluguel de imóveis

Até o dia 10 de setembro, o Ministério da Economia vai coletar as informações dos órgãos sediados no Distrito Federal, como a área ocupada em metros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 15:01

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 15:01

Ministério da Economia
Sede do Ministério da Economia, em Brasília  Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O Ministério da Economia quer economizar R$ 1,3 bilhão nos próximos três anos com a redução de gastos com aluguel de imóveis. A ideia é que diferentes órgãos da administração federal passem a dividir um mesmo edifício, reduzindo a ociosidade de espaços nesses locais.
Uma portaria foi publicada nesta segunda-feira (3) no Diário Oficial da União com prazos para que órgãos e entidades do Poder Executivo Federal atualizem o cadastro de ocupação de prédios no Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de Uso Especial da União.
"Este é o primeiro passo para implantarmos um programa de gestão de ocupação otimizada e compartilhada dos imóveis. A iniciativa do Ministério levará em consideração a oferta e a demanda de espaços, de forma a ampliar o compartilhamento entre os órgãos da Administração Pública Federal", afirmou, em nota, o secretário de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, Fernando Bispo.
Até o dia 10 de setembro, a Economia vai coletar as informações dos órgãos sediados no Distrito Federal. Os dados sobre ocupação de prédios nos demais Estados serão recebidos até 10 de dezembro O cadastro do imóvel deve incluir a área ocupada em metros quadrados, o número de vagas nos estacionamentos e a quantidade de servidores em rotina presencial ou semipresencial.
"Este levantamento será importante para reduzirmos os gastos com aluguel. Existe a previsão de que esta ação gere uma redução gradativa dessas despesas pelos órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional", acrescentou o secretário de Gestão do Ministério da Economia, Cristiano Heckert.
De acordo com a pasta, empresas estatais e órgãos dos outros Poderes e do Ministério Público da União também poderão participar da gestão compartilhada de imóveis com o Executivo, desde que assinem um termo de adesão.

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