A Prefeitura de Vitória abriu um edital para a restauração do cais do Hidroavião, na Grande Santo Antônio. O local há anos sofre com o abandono e tem servido de abrigo para moradores de rua. A empresas interessadas devem enviar as propostas até o dia 21 de agosto.
O cais foi o primeiro aeroporto aquático do Espírito Santo e começou a operar em 1939, porém as atividades duraram cerca de 10 anos. Desde então o local foi caindo em desuso e atualmente encontra-se em situação precária. O cais chegou a receber outras atividades nos anos seguintes, entretanto há um período significativo não tem sido utilizado.
Prefeitura de Vitória abre edital para restaurar Cais do Hidroavião
O diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Renzo Nagem, explicou em entrevista à TV Gazeta, que o foco é realizar a restauração completa do cais agregando valor turístico, pois o local tem uma bela vista da Baía de Vitória.
"O objetivo é resgatar e trazer de volta esse imóvel que é tão importante para o turismo de Vitória e o Espírito Santo. Nossa intenção com esse edital é somar interesses turísticos, culturais e também relacionados ao empreendedorismo", destacou.
Segundo o diretor-presidente, o prazo para o início das obras ainda não foi estabelecido, mas será um dos critérios prioritários para a definição da empresa vencedora da licitação.
MORADORES DE RUA
Sem ser aproveitado, o espaço passou a ser ocupado por pessoas em situação de rua. Renzo Nagem garantiu que já houve tentativas de reverter esse quadro, porém as iniciativas não se concretizaram.
"Esse é um ponto importante. Na realidade, já tivemos iniciativas anteriores. Recentemente celebramos um termo de cooperação com a Associação dos Cervejeiros Artesanais e o objetivo era fazer disso aqui um centro cultural, incluindo um restaurante e outras atividades, inclusive com um centro de capacitação dentro deste imóvel. Nos trâmites de aprovação junto à Superintendência de Patrimônio da União a AcervA-ES acabou encontrando um outro local e foi desfeito o acordo para usar o cais", detalhou.
Com informações de Mayara Mello, da TV Gazeta