Agora no STF, Leven Siano tenta validar a última eleição do Vasco e anular a marcada para este sábado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).





As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.





O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.





A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.