Agora no STF, Leven Siano tenta validar a última eleição do Vasco e anular a marcada para este sábado

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui / Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp
Publicado em
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) alerta que o sistema de Pare e Siga implantado para a execução dos serviços de recapeamento na BR 262, entre os km 22 e 40, em Domingos Martins, será temporariamente suspenso durante os fins de semana, a partir desta sexta-feira (17).
As intervenções serão interrompidas às sextas-feiras, a partir das 12h, com liberação total das pistas, sendo retomadas nas manhãs de segunda-feira. A medida busca melhorar a fluidez do tráfego durante a alta temporada de inverno, facilitando o deslocamento de moradores e turistas em direção à Região Serrana.
O DNIT ressalta que a suspensão é válida exclusivamente para o trecho em recapeamento entre os km 22 e 40, permanecendo inalterado o cronograma das demais frentes de obras na BR 262, incluindo o trecho da cratera em Venda Nova do Imigrante.
A autarquia orienta os motoristas a respeitarem a sinalização implantada, manterem velocidade compatível com as condições da via e redobrarem a atenção ao trafegar pelos segmentos em obras, contribuindo para a segurança de todos os usuários e das equipes que atuam na rodovia.
Um homem de 45 anos foi preso suspeito de provocar incêndios em uma área de vegetação no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (16), durante o combate a um incêndio realizado pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com a corporação, enquanto as equipes atuavam no combate às chamas, testemunhas apontaram o homem como responsável por atear fogo na vegetação. Conforme os relatos, o suspeito já havia incendiado o mesmo local mais cedo e, no momento da ocorrência, estaria provocando um novo foco de incêndio nas proximidades.
Ao irem até o ponto indicado, os bombeiros encontraram o homem observando um foco de incêndio que, segundo a corporação, havia acabado de ser iniciado. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o suspeito à Delegacia Regional de Colatina.
De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), o homem foi autuado em flagrante por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
O Canal de Camburi, em Vitória, iterá sua primeira etapa de requalificação inaugurada neste sábado (18), às 16h30.
A orla entre a Ponte de Camburi e a Rua Moacir Strauch, na Praia do Canto, neste primeiro momento, vai contar com deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo.
As obras da Prefeitura de Vitória integram o Programa Vitória de Frente Mar e compõem as intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. A expectativa é que, até o final das duas etapas, o trecho conte com 3,3 km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas.
Serviço
Inauguração Canal de Camburi
Data: 18/07 (sábado)
Horário: 16h30
Local: Canal de Camburi - final da Rua Aleixo Netto, na Praia do Canto.
Um homem de 27 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) após ser flagrado empurrando uma motocicleta furtada de um cabo da Polícia Militar, no bairro Santa Inês, em Vila Velha. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir a pé, mas se desequilibrou, caiu e acabou capturado.
Segundo a Policia Militar, o cabo havia estacionado a Honda CG Titan em frente à própria residência. Pouco depois, percebeu que a motocicleta havia sido furtada. Ao analisar imagens de uma câmera de segurança de um imóvel vizinho, ele conseguiu identificar as características do suspeito e repassou as informações às equipes de patrulhamento.
Durante as buscas, os policiais localizaram o homem empurrando a motocicleta em direção a um beco. Ao notar a presença da equipe, ele tentou escapar correndo, mas caiu durante a fuga e foi detido. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por furto qualificado e resistência.
O Procon Itinerante promove, neste sábado (18), uma ação de atendimento gratuito na Igreja de Nova Vida em Capuaba, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O evento será realizado das 8h às 13h e oferecerá serviços como emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), negociação de débitos, orientação jurídica e outros atendimentos à população.
As senhas serão distribuídas por ordem de chegada. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), serão disponibilizadas 200 senhas.
A ação contará com a participação do Procon-ES, da Polícia Científica, da Defensoria Pública do Estado, da EDP, da Cesan e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).
Serviços disponibilizados
Documentos necessários
Para os atendimentos, é preciso levar carteira de identidade ou CNH e CPF; fatura de água e/ou energia; cartão do CadÚnico, Bolsa Família ou BPC.
A emissão de Carteira de Identidade exige cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento legível e em bom estado de conservação, CPF, comprovante de residência e foto 3x4 impressa, com boa qualidade, fundo claro e camisa escura.
SERVIÇO
Ação Procon Itinerante
Dia: 18/07 (sábado)
Horário: 8h às 13h
Local: Igreja de Nova Vida em Capuaba –situada na Estrada de Capuaba, nº 820, bairro Ilha das Flores, Vila Velha
As obras do Mergulhão de Camburi, em Vitória, entram na fase de execução das fundações e estruturas. Em função disso, algumas alterações no trânsito foram necessárias, principalmente para quem vem de Jardim Camburi e precisa acessar a Dante Michelini.
A avenida Norte Sul, no sentido Serra, nas proximidades do antigo hotel Canto do Sol, teve estreitamento de mais uma faixa. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), no início do projeto o acordo era a manutenção de duas faixas de circulação, mas, por questões de segurança operacional, foi necessário diminuir para apenas uma.
A Semob explica que a intervenção foi planejada para acontecer nos períodos de férias escolares, quando há redução no volume de veículos circulando na região.
A Prefeitura de Vitória orienta que os motoristas redobrem a atenção no local e respeitem a sinalização para a segurança de todos.
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro IBC, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (17). A vítima foi identificada como Davi Gomes de Souza. A idade dele não foi divulgada.
Testemunhas relataram no local que Davi seguia de motocicleta em direção ao bairro Barbados quando um caminhão, que trafegava no sentido contrário, realizou uma conversão à esquerda e houve a colisão. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Civil e Militar para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.
Uma câmera de segurança utilizada pelo tráfico no bairro Inhanguetá, em Vitória, foi descoberta pela Guarda Civil Municipal nesta quinta-feira (16). Após identificar o equipamento instalado em um poste, os agentes fizeram a retirada.
Segundo a Guarda, a câmera integrava um sistema clandestino para monitorar, em tempo real, a movimentação de moradores e das forças de segurança.
A ação faz parte da força-tarefa para recuperar áreas públicas onde facções criminosas utilizam a intimidação para exercer o controle territorial. Somente nos últimos dois meses, a equipe já removeu símbolos relacionados ao crime organizado de ruas da Capital.
869 pinos de cocaína e mais 2,3 quilos da droga, além de quatro quilos de crack foram apreendidos em uma propriedade rural de Iguape, em Guarapari, na quarta-feira (15). Um jovem de 18 anos foi preso e, segundo a Polícia Militar, afirmou ser gerente do tráfico no bairro Jabaraí.
A ação começou após uma denúncia de que a propriedade era usada para armazenar drogas e armas. Com a ajuda do cão farejador Lobo, os policiais localizaram os entorpecentes escondidos em um tonel azul.
O jovem foi levado para a Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.