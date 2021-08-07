Agora no Santos e em boa fase, Camacho reencontra o Corinthians

O volante Camacho chegou ao Santos em junho deste ano, vindo do Corinthians após indicação do técnico Fernando Diniz. Longe de ser unanimidade entre os torcedores, o jogador, com o tempo, ganhou a vaga de titular, e é homem de confiança no meio-campo santista.Nascido no Rio de Janeiro (RJ), Guilherme de Aguiar Camacho começou a carreira profissional no Flamengo, em 2008, e teve passagens por Paraná, Goiás, Bahia, Guaratinguetá e Botafogo, até chegar ao Audax, em 2014.Na equipe de Osasco, na época comandada pelo atual técnico do Santos, Fernando Diniz, Camacho foi um dos destaques na campanha até o vice do Campeonato Paulista de 2016, sendo derrotado na decisão justamente pelo Peixe.