Agora do outro lado, Egídio marcou na última vitória do Palmeiras sobre o Fluminense no Maracanã

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Fluminense e Palmeiras se reencontram no estádio do Maracanã pela segunda rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (12), às 21h30. O Tricolor carioca volta a campo após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, no Sul, enquanto o Verdão faz a estreia na competição.

A última vitória do Alviverde sobre o Flu no estádio aconteceu em 2017, no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o gol do triunfo por 1 a 0 foi marcado por Egídio, atualmente no Fluminense. O lateral-esquerdo acertou um belo chute de fora da área e garantiu os três pontos para a equipe de Cuca.

Desde então, as equipes se enfrentaram no estádio em duas oportunidades e os donos da casa venceram por 1 a 0 em ambas. Em 2018, o revés palmeirense culminou na queda de Roger Machado. Felipão assumiu na sequência, não perdeu nenhuma partida e levou o Palmeiras até o título.