Agora como dirigente: Túlio Lustosa é o novo diretor de futebol do Botafogo

Crédito: Divulgação/Goiás

O Botafogo vai apostar em uma figura conhecida pelo torcedor para tocar o futebol pelo restante da temporada. Túlio Lustosa foi anunciado na tarde desta quinta-feira como gerente de futebol do Alvinegro. É a quarta mudança na comissão técnica no dia, após as saídas de Paulo Autuori e Renê Weber e a efetivação de Bruno Lazaroni como treinador.

Apesar de pouco conhecido como dirigente, Túlio teve uma passagem no Botafogo nos tempos de jogador. Com o apelido de "guerreiro", vestiu a camisa 5 em 134 jogos - divididos em duas oportunidades: 2003 a 2005 e 2007/2008 -, marcando 16 gols.

O cargo de diretor de futebol não era ocupado no Botafogo desde fevereiro. O plano A do clube era contar com Paulo Autuori, demitido como treinador, em um cargo de dirigente, mas ele preferiu se desligar do Alvinegro. Túlio, então, retorna ao clube de General Severiano.