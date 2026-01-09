Vidas perdidas

Violência no trânsito deixa três mortos em acidentes semelhantes na BR 101 no ES

Todos envolveram motociclistas e veículos pesados no trecho Norte da rodovia federal; colisões fatais reforçam o alerta para os riscos, além da necessidade de atenção redobrada na direção

Luana Luiza Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:43

Os três acidentes envolveram motos em colisões com carretas ou caminhão, todos na BR 101 Norte Crédito: Montagem | Leitor A Gazeta

A violência no trânsito da BR 101 Norte deixou três pessoas mortas nesta sexta-feira (9), em uma sequência de acidentes graves registrados envolvendo motociclistas e veículos pesados, como carretas e caminhões, em diferentes trechos da rodovia, no Norte do Espírito Santo. Todas as colisões foram semelhantes e ocorreram em um intervalo inferior a 24 horas.

O primeiro caso ocorreu na manhã de quinta-feira (8), em Linhares, no cruzamento da rodovia federal com a Rua Capitão José Maria. Um motociclista de 46 anos morreu após a moto que pilotava, ser atingida na lateral por um caminhão. A vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos.

Já o terceiro óbito ocorreu novamente em Linhares, no km 169 da BR 101, na tarde desta sexta (9). Um jovem de 20 anos, morreu após colidir na traseira de uma carreta carregada de eucalipto, que estava parada no acostamento devido a uma pane mecânica. Ele foi socorrido no local, contudo morreu a caminho do hospital.

A sequência de acidentes reforça o alerta sobre os riscos constantes nas rodovias federais, especialmente em trechos urbanos e de grande fluxo de veículos pesados. A combinação entre alta velocidade e falta de atenção pode resultar em consequências fatais.

Por isso, as autoridades de trânsito reforçam a importância de atenção redobrada, respeito aos limites de velocidade e a distância segura entre esses veículos, principalmente motociclistas, que estão entre os mais vulneráveis nas estradas.

