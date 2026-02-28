Motociclista morre após queda de árvore na ES 080, em Colatina

O casal foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro após a tabeliã do cartório acionar a polícia em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um casal foi detido suspeito de extorquir dinheiro de um idoso de 86 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o homem pediu ajuda para os servidores de um cartório após ser ameaçado a passar a posse dos bens para a mulher — que seria cuidadora dele — por meio de um testamento.

A tabeliã Silvana Regina Soligo contou para a TV Gazeta que o idoso havia procurado o local dias antes para fazer um testamento. Ele foi orientado a agendar o atendimento, que marcado para esta sexta-feira às 11h. Ele compareceu acompanhado de uma mulher, mas sem testemunhas, aparentando nervosismo e pedindo para falar com a "autoridade máxima". A tabeliã o chamou para a sala dela, sob o pretexto de tomar um café, e ele então pediu ajuda. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

A vítima conheceu a suspeita em um lar de idosos municipal, onde ela trabalhava. Com o tempo, a mulher o convenceu a se mudar para a casa dela, e ele aceitou. Depois disso, ela e o marido passaram a usar as contas bancárias do idoso, realizando saques e compras em seu nome, além de levarem objetos pessoais dele para a residência. No local, a polícia encontrou cartões bancários e dinheiro em espécie, que podem ter sido retirados recentemente da conta da vítima.

A vítima e os suspeitos, uma mulher de 45 anos e um homem de 53 anos, foram levados para a delegacia para serem ouvidos. A Polícia Civil disse que o casal foi autuado em flagrante por coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou que não há mais detalhes já que o caso não ocorreu no ambiente de trabalho da servidora. Além disso, o idoso teria saído do acolhimento municipal por solicitação própria, procedimento que foi formalizado.

*Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta