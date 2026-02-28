A Gazeta - Agora

Motociclista morre após queda de árvore na ES 080, em Colatina

Publicado em 28/02/2026 às 17h25
Motociclista morreu após ser atingido por árvore em Colatina, no Noroeste do ES
Motociclista morreu após ser atingido por árvore em Colatina, no Noroeste do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Arquivo pessoal; Polícia Militar

Um motociclista de 66 anos morreu após a queda de uma árvore na rodovia ES 080, em Reta Grande, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (28).

A Polícia Militar (PM) esteve no local e encontrou José de Almeida já sem vida, em meio à vegetação às margens da rodovia. A motocicleta, que estava sem placa, foi recolhida e encaminhada a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).

A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Rio Doce atinge cota de atenção em Linhares e Colatina após chuvas

Atualizado em 28/02/2026 às 18h00
Nível do Rio Doce subiu e atingiu cota de atenção em Linhares, no Norte do ES
Nível do Rio Doce subiu e atingiu cota de atenção em Linhares, no Norte do ES Crédito: Viviane Maciel

As chuvas que atingem o Espírito Santo fizeram com que o Rio Doce alcançasse a cota de atenção em Linhares e Colatina, nas regiões Norte e Noroeste do Estado, na tarde deste sábado (28). 

Em Colatina, de acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio chegou a 4,6 metros nas réguas instaladas abaixo da Ponte Florentino Avidos. Caso ultrapasse 5,3 metros, o município entra em estado de alerta. Já acima de 5,8 metros, o volume indica possibilidade de inundação. A prefeitura informou que as equipes seguem monitorando a situação diariamente e estão preparadas para agir com antecedência, priorizando a prevenção e a segurança da população.

Já em Linhares, a repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, apurou que o nível do rio subiu de 2,70 metros para 3,10 metros entre 16h e 17h. A cota de atenção no município é registrada quando o nível ultrapassa os 3 metros.

Acidente entre quatro veículos deixa dois feridos na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 28/02/2026 às 15h58
Duas carretas, um caminhão e um carro bateram por volta das 10h; Vítimas foram socorridas e levadas para um hospital em Aracruz

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro veículos na BR 101 em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (28).

Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, duas carretas, um caminhão e um carro colidiram por volta das 10h. Uma das vítimas sofreu ferimentos moderados, enquanto a outra teve apenas escoriações leves.

Foram acionados recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância. O trânsito chegou a ser interditado por cerca de 20 minutos, conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e depois passou a fluir em desvio no local. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Camilo, em Aracruz.

Chuvas causam deslizamentos e deixam moradores desalojados em Irupi

Publicado em 28/02/2026 às 15h29
Houve deslizamentos e queda de uma ponte na cidade após temporal que ocorreu na sexta-feira (27)

As chuvas registradas na sexta-feira (27) provocaram danos e afetaram moradores de Irupi, no Caparaó do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, houve deslizamentos de terra em alguns pontos da cidade, erosão em estradas rurais e a queda de uma ponte na localidade de Santa Rosa. 

Oito moradores ficaram desalojados por medida preventiva e foram encaminhados para casas de familiares. Neste sábado (28), o município saiu da condição de risco de impacto moderado, conforme boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Nível do Rio Itapemirim sobe e eleva risco de enchentes em Cachoeiro

Atualizado em 28/02/2026 às 17h07
Cheia atingiu 2,18 metros na manhã de sábado (28)

O nível do Rio Itapemirim subiu e o risco de enchentes é considerado elevado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na tarde deste sábado (28), o rio atingiu 2,30 metros por volta das 14h. Depois, às 15h, a prefeitura atualizou a situação, afirmando que o nível do rio reduziu, atingindo 2,25 metros e com indícios de seguir em queda.

Com o solo já encharcado e previsão de continuidade das chuvas, há alta possibilidade de alagamentos e inundações. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que classificou a situação como Nível 3 de Emergência.

Ônibus sai da pista ao tentar atravessar rodovia alagada em Pancas

Publicado em 28/02/2026 às 12h47
Foram registrados cerca de 90 milímetros de chuva em um período de quatro horas; hou registros de alagamentos, quedas de árvores e um acidente na ES 341

Pancas foi uma das cidades mais atingidas pela chuva no Noroeste do Espírito Santo, entre a noite de sexta-feira (27) e a madrugada deste sábado (28). Choveu cerca de 90 milímetros em um período de quatro horas. Ruas ficaram alagadas, houve queda de árvores e a água chegou a entrar em algumas casas. Um ônibus chegou a sair da pista ao tentar atravessar uma rodovia que estava tomada pela água.

O acidente foi registrado na ES 341. Após transportar estudantes para uma faculdade em Colatina, o ônibus voltava  a Pancas quando, na altura da comunidade de Laginha, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista em um trecho que está em obras. O condutor, que estava sozinho no veículo, não ficou ferido.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Nestor Ambrósio, apesar dos danos registrados, não houve desabrigados ou desalojados. As equipes atuaram preventivamente, orientando moradores de áreas de risco a deixarem suas casas, caso necessário.


Detento morre após sofrer agressão dentro de cela na Penitenciária de Vila Velha

Publicado em 28/02/2026 às 11h23

Um detento de 28 anos foi morto após ser agredido por outro preso, de 30 anos, na noite de sexta-feira (27), na Penitenciária Estadual de Vila Velha. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele sofreu agressões físicas dentro da cela, foi socorrido pela equipe operacional e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha, onde os internos que estavam na mesma cela da vítima foram ouvidos. Um deles assumiu a autoria das agressões, segundo a Sejus. A Polícia Civil informou que o suspeito, de 30 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal seguida de morte. Os demais presos não foram autuados e todos foram reencaminhados ao sistema prisional.

Em nota, a Sejus informou que “a direção da unidade adotou todas as providências administrativas cabíveis, incluindo a comunicação formal do óbito aos familiares do interno, bem como aos órgãos do sistema de Justiça”. 

A vítima estava presa desde dezembro de 2024 pelo crime de homicídio. Já o suspeito está detido desde abril de 2016, também por homicídio, além de roubo e lesão corporal.

Jovem pede ajuda em mercearia após ser esfaqueada em Vila Velha

Publicado em 28/02/2026 às 11h04

Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada na noite de sexta-feira (27), no bairro João Goulart, em Vila Velha. Ela foi socorrida e levada a um hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde. A principal suspeita de ter cometido o ataque é a atual companheira do ex-marido da vítima, que teria fugido do local após a tentativa de homicídio, segundo testemunhas informaram à Polícia Militar.

Conforme a PM, a jovem esfaqueada apresentava ferimentos nas pernas, na mão e na região do tórax.

Conforme apuração da TV Gazeta, a mulher foi atacada em um ponto ainda não identificado do bairro. Em seguida, procurou ajuda em uma mercearia. No local, pediu que o proprietário entrasse em contato com familiares dela, que moram na Bahia. O comerciante, no entanto, optou por acionar a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima estava bastante ferida, mas consciente no momento do socorro. Ela foi encaminhada ao Pronto Atendimento de Riviera da Barra e, posteriormente, transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

* Com informações da repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta. 

Idoso pede ajuda em cartório e casal é levado para delegacia em Cachoeiro

Atualizado em 28/02/2026 às 13h38
Casal foi detido após denúncia de idoso em cartório em Cachoeiro, no Sul do ES
O casal foi conduzido para a delegacia de Cachoeiro após a tabeliã do cartório acionar a polícia em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um casal foi detido suspeito de extorquir dinheiro de um idoso de 86 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã desta sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o homem pediu ajuda para os servidores de um cartório após ser ameaçado a passar a posse dos bens para a mulher — que seria cuidadora dele — por meio de um testamento. 

A tabeliã Silvana Regina Soligo contou para a TV Gazeta que o idoso havia procurado o local dias antes para fazer um testamento. Ele foi orientado a agendar o atendimento, que marcado para esta sexta-feira às 11h. Ele compareceu acompanhado de uma mulher, mas sem testemunhas, aparentando nervosismo e pedindo para falar com a "autoridade máxima". A tabeliã o chamou para a sala dela, sob o pretexto de tomar um café, e ele então pediu ajuda. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada.

A vítima conheceu a suspeita em um lar de idosos municipal, onde ela trabalhava. Com o tempo, a mulher o convenceu a se mudar para a casa dela, e ele aceitou. Depois disso, ela e o marido passaram a usar as contas bancárias do idoso, realizando saques e compras em seu nome, além de levarem objetos pessoais dele para a residência. No local, a polícia encontrou cartões bancários e dinheiro em espécie, que podem ter sido retirados recentemente da conta da vítima.

A vítima e os suspeitos, uma mulher de 45 anos e um homem de 53 anos, foram levados para a delegacia para serem ouvidos. A Polícia Civil disse que o casal foi autuado em flagrante por coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Eles foram encaminhados ao sistema prisional.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social informou que não há mais detalhes já que o caso não ocorreu no ambiente de trabalho da servidora. Além disso, o idoso teria saído do acolhimento municipal por solicitação própria, procedimento que foi formalizado.

*Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta 

ATUALIZAÇÃO: O texto foi modificado com informações divulgadas pela Polícia Civil.

Mulher que matou cão a machadadas é presa em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 27/02/2026 às 19h27
Investigada por matar cão a machadadas em Afonso Cláudio foi presa em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do ES
Investigada por matar cão a machadadas em Afonso Cláudio foi presa em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher investigada por matar um cachorro a machadadas foi presa na tarde da última terça-feira (24) na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, que atuou em conjunto com a CPI de Maus-Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o crime ocorreu na zona rural de Afonso Cláudio, mas Eunice de Souza Ferreira, de 53 anos, foi encontrada na casa da irmã dela em Venda Nova do Imigrante. A Justiça já havia decretado a prisão preventiva da suspeita.

"Localizamos o corpo do cão e, nas proximidades, encontramos também uma ossada que será analisada, diante de informações sobre possíveis outras mortes de animais no local", explicou o delegado Guilherme Eberhard. Ela foi levada para a delegacia e encaminhada ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso.

A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Eunice. O espaço segue aberto. 

Pinheiros registra alagamentos após temporal

Publicado em 27/02/2026 às 19h22
Moradores registraram as ruas inundadas; segundo a prefeitura ainda não foi possível medir o volume de chuva

O município de Pinheiros, Norte do Espírito Santo, também registrou alagamentos causados pelas chuvas que atingem a região nesta sexta-feira (27). Os bairros mais afetados foram o Jundiá e o Centro, onde é realizada uma obra de macrodrenagem justamente para evitar situações como essa.

Moradores registraram vídeos mostrando ruas inundadas e a dificuldade de motoristas e pedestres para atravessarem. A Prefeitura informou que acompanha a situação, mas ainda não é possível estimar a quantidade de chuva, somente após a chuva cessar.

Também no Norte do Estado, Linhares registrou problemas decorrentes das chuvas. Em cerca de três horas, o município contabilizou 44 mm, segundo a Defesa Civil. 

Rio transborda e deixa ruas alagadas em Iconha

Publicado em 27/02/2026 às 19h00
MCheia do rio alagou ruas em Iconha, no Sul do ES
Cheia do Rio Iconha alagou ruas do município no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Três ruas alagaram após o transbordamento do Rio Iconha, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). A Defesa Civil Municipal informou que o nível da água chegou a 3,5 metros e atingiu a região central da cidade, mas nenhuma casa ou comércio foi atingido. No início da noite, a água começou a escoar. Não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas.

Temporal de três horas alaga bairros em Linhares

Publicado em 27/02/2026 às 18h57
Choveu cerca de 44 milímetros em cerca de três horas no município; equipes atuam em bairros críticos para minimizar impactos e garantir segurança à população

A cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, foi fortemente atingida pelas fortes chuvas nesta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil municipal, choveu cerca de 44 milímetros em aproximadamente três horas, o que provocou pontos de alagamento em diversas regiões da cidade.

Equipes da prefeitura atuam em várias frentes, especialmente nos locais mais críticos, realizando serviços de limpeza, desobstrução de redes e galerias, além da retirada de resíduos para reduzir os impactos e garantir mais segurança à população. As mobilizações, segundo o município, estão sendo principalmente nos bairros: Loteamento JJ, Santa Cruz, Movelar, Residenciais Mata do Cacau e Rio Doce, no bairro Aviso, no centro da cidade e Bebedouro.

As equipes permanecem nas ruas monitorando a situação e orientam a população que, em casos de emergência, deve acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (27) 98115-0511 ou o Corpo de Bombeiros através do 193.

Asfalto cede e cratera "engole" trecho de rua em Afonso Cláudio

Publicado em 27/02/2026 às 18h37
Local será reparado após a estiagem

Após fortes chuvas, uma cratera se abriu em uma rua do bairro Bela Vista, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil Municipal, o grande volume sobrecarregou o sistema de drenagem, fazendo o asfalto ceder.

A área foi sinalizada e uma máquina foi enviada ao local para os trabalhos iniciais. Após as chuvas, será necessário abrir a rua para realizar os reparos e a troca das manilhas do sistema de drenagem. 

Chuva forte causa alagamentos em Santa Teresa no Espírito Santo

Publicado em 27/02/2026 às 18h22
Em um curto período de tempo a chuva deixou vários pontos de alagementos pela cidade

A forte chuva que atinge Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, já causa vários pontos de alagamento. Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Rodrigo Moschem Carretta, chove desde o início da manhã, mas a intensidade aumentou no fim da tarde.

Apesar dos pontos de enxurrada, não houve chamados de moradores ao órgão. "Assim que a chuva diminuir, equipes sairão às ruas para avaliar a situação e verificar possíveis danos", informou. 

Raios matam bois e vacas em propriedades de Presidente Kennedy

Publicado em 27/02/2026 às 18h14
Dez animais foram atingidos em duas propriedades do município

Pelo menos 10 animais (entre bois e vacas) morreram após queda de raios em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (27). Sete deles estavam na localidade de Monte Belo. O produtor Helúcio Castelo contou que o gado era criado para abate, mas ainda não calculou as perdas. Já em Dois Corações, morreram três bois, um prejuízo de R$ 20 mil para o produtor José Roberto Oliveira. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca disponibilizou máquinas para ajudar a enterrar os animais.  O secretário Francisco Carlos dos Santos disse que esse é o primeiro caso registrado no ano, mas explicou que outros animais morreram da mesma forma no município em 2025.

Chuvas de 70 mm inundam ruas em Rio Novo do Sul

Publicado em 27/02/2026 às 16h51
Água entrou em uma loja e algumas casas, mas não causou danos

Ruas ficaram inundadas após chuvas atingirem o Centro de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, entre a madrugada e a tarde desta sexta-feira (27). Segundo a Defesa Civil Municipal, os medidores marcaram o acumulado de 70 mm. Os alagamentos atingiram alguns imóveis, incluindo uma loja de roupas (veja vídeo acima). No entanto, a água escoou e nenhum dano foi registrado. 

Chuva no ES: trecho da BR 262 em Brejetuba é parcialmente interditado

Publicado em 27/02/2026 às 16h12
Asfalto cedeu na BR 262 em Brejetuba, no Caparaó do ES
Asfalto cedeu na BR 262 em Brejetuba, no Caparaó do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação/PRF

Um trecho da BR 262 foi parcialmente interditado em Brejetuba,no Sul do Espírito Santo, após parte do asfalto ceder em decorrência das fortes chuvas que atingem a região. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego de veículos não será interrompido porque o fluxo será direcionado para o acostamento da rodovia.

A mudança ocorre no quilômetro 136 desde o início da tarde desta sexta-feira (27). Segundo o órgão, há sinalização aos motoristas com uso de cones e placas para que a velocidade seja reduzida. Os serviços de recuperação da rodovia serão iniciados somente após o fim do período chuvoso. 

Faixa da Rodovia do Sol será interditada para obras do binário

Publicado em 27/02/2026 às 15h47
Rodovia do Sol terá faixa bloqueada nesta 6ª feira à noite para obra do Binário
Rodovia do Sol terá faixa bloqueada nesta 6ª feira à noite para obra do Binário Crédito: Divulgação | PMVV

Uma faixa da Rodovia do Sol, em Vila Velha, será interditada a partir das 20h desta sexta-feira (27). A intervenção acontece no sentido Guarapari para a retirada de 101 postes, ação que faz parte da implantação do Binário na via. Conforme a prefeitura do município, o bloqueio começa próximo ao antigo Hospital Santa Mônica até perto do Shopping Boulevard, em Itaparica.

A alteração no trânsito deve durar duas semanas, período previsto para a finalização da retirada das estruturas. A administração central explicou que o bloqueio seguirá de forma móvel, com a faixa sendo liberada nos trechos onde a remoção for concluída.

A prefeitura informou que o Binário da Rodovia do Sol vai reorganizar os fluxos entre a própria via e a Avenida Saturnino Rangel Mauro. Mais duas etapas estão previstas para a obra, mas sem datas definidas.

Homem é ferido com canivete durante conversa com amigo em Colatina

Publicado em 27/02/2026 às 15h00

Um homem de 64 anos foi ferido no abdômen durante uma conversa com um amigo na manhã desta quinta-feira (26), em Itapina, zona rural de Colatina, região Noroeste do Espírito Santo. Em depoimento à Polícia Militar, a vítima relatou que o suspeito de 62 anos teria tido um surto e o golpeado com um canivete.

O homem foi socorrido pelo Samu/192 ao hospital. Após buscas, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia Regional de Colatina.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).