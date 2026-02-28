Motociclista morre após queda de árvore na ES 080, em Colatina
Um motociclista de 66 anos morreu após a queda de uma árvore na rodovia ES 080, em Reta Grande, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (28).
A Polícia Militar (PM) esteve no local e encontrou José de Almeida já sem vida, em meio à vegetação às margens da rodovia. A motocicleta, que estava sem placa, foi recolhida e encaminhada a um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES).
A perícia da Polícia Científica encaminhou o corpo da vítima à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.