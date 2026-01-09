A Gazeta - Agora

Homem morre em acidente de moto na BR 101, em Ibiraçu

Publicado em 09/01/2026 às 13h39
Um homem de 65 anos morreu em um acidente de moto, na manhã desta sexta-feira (9), na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 11h22. A dinâmica do acidente não foi informada.

A reportagem de A Gazeta procurou a Ecovias Capixabas, que administra a rodovia, a Polícia Civil e a Polícia Científica, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

