Motociclista fica ferido em acidente com caminhonete em João Neiva

Um motociclista de 42 anos ficou ferido em um acidente registrado no final da manhã desta quinta-feira (8), na BR 101, em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo. Uma câmera de videomonitoramento de um posto de combustíveis flagrou o momento em que a motocicleta colide com a caminhonete Volkswagen Amarok que fazia uma conversão em local proibido ao sair do estabelecimento.