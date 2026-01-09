Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares

A colisão frontal entre o caminhão e a moto resultou na morte de uma pessoa em Linhares Crédito: Divulgação/PRF

Um motociclista de 46 anos, morreu em um grave acidente envolvendo a moto que pilotava e um caminhão na manhã desta quinta-feira (8), na BR 101, no cruzamento com a Rua Capitão José Maria, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia pela rodovia, quando atingiu a lateral da motocicleta, uma Honda Bros, que atravessava a pista em direção ao Centro da cidade. O motociclista foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão não se feriu.