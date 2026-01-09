A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Linhares

Publicado em 09/01/2026 às 16h28
Vítima foi socorrida em estado grave e levada ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos; motorista do caminhão saiu ileso
A colisão frontal entre o caminhão e a moto resultou na morte de uma pessoa em Linhares Crédito: Divulgação/PRF

Um motociclista de 46 anos, morreu em um grave acidente envolvendo a moto que pilotava e um caminhão na manhã desta quinta-feira (8), na BR 101, no cruzamento com a Rua Capitão José Maria, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia pela rodovia, quando atingiu a lateral da motocicleta, uma Honda Bros, que atravessava a pista em direção ao Centro da cidade. O motociclista foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Rio Doce, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão não se feriu.

Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).

Publicidade