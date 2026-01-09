Mulher fica gravemente ferida após ser atropelada na Rodovia do Sol

Uma mulher de 42 anos foi atropelada por uma motocicleta na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde desta-sexta-feira (9) e depois acabou atingida por um carro. Ela foi socorrida em estado grave e um casal que estava na moto – o condutor e uma garupa – sofreu escoriações no corpo. Os três foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O motorista do automóvel não se feriu. O acidente ocorreu entre o viaduto e o posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), sentido Barra do Jucu, e o trânsito ficou congestionado na via, com impactos até na Rodovia Darly Santos.