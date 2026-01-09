A Gazeta - Agora

Mulher fica gravemente ferida após ser atropelada na Rodovia do Sol

Publicado em 09/01/2026 às 18h23
Congestionamento em Vila Velha após acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 42 anos foi atropelada por uma motocicleta na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na tarde desta-sexta-feira (9) e depois acabou atingida por um carro. Ela foi socorrida em estado grave e um casal que estava na moto – o condutor e uma garupa – sofreu escoriações no corpo. Os três foram encaminhados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O motorista do automóvel não se feriu. O acidente ocorreu entre o viaduto e o posto do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), sentido Barra do Jucu, e o trânsito ficou congestionado na via, com impactos até na Rodovia Darly Santos.

A reportagem procurou a Polícia Militar para obter mais detalhes, mas a corporação informou às 18h10 que a ocorrência ainda estava em andamento. 

