Barco vira, pescador cai na água e morre afogado em São Mateus

Um jovem de 24 anos morreu afogado após o barco em que ele estava virar no Rio Cricaré, na comunidade de Pedra D’Água, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (9).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz estava acompanhando quando a embarcação virou, fazendo com que os dois caíssem na água. Um deles conseguiu retornar à superfície, mas o outro desapareceu. Após cerca de 1h30 de buscas, os militares localizaram o corpo do jovem às margens do rio. A Polícia Científica foi acionada e a ocorrência segue em andamento.