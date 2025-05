Aumento de ocorrências

ES tem fim de semana trágico no trânsito com mortes de motociclistas

Somente entre sexta-feira e sábado foram pelo menos cinco acidentes com morte de motociclistas de Norte a Sul do Espírito Santo

Publicado em 26 de maio de 2025 às 11:49

Moto da vítima do acidente de Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em Santa Teresa>

O primeiro registrado foi na comunidade de Alto Caldeirão, zona rural de Santa Teresa, na noite de sexta-feira (23). Rodrigo Rogério Novelli, de 30 anos, faleceu após a carga transportada por um caminhão, que vinha no sentido contrário, cair sobre ele. Segundo a Polícia Militar, o veículo pesado acabou perdendo o controle da direção e tombou, ocasionando o acidente. >

O condutor fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele depois foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz e autuado em flagrante por praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado ao sistema prisional.>

Conceição da Barra>

Alessandro Silva, de 32 anos, morreu após se envolver em uma batida com outros dois carros na altura do km 26 da BR 101, em Conceição da Barra, na noite de sexta-feira (23). Houve também feridos: duas vítimas em estado médio e outras duas com lesões leves, entre elas, um bebê de 10 meses, conforme a apuração da reportagem da TV Gazeta. Não foram dados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. >

Cachoeiro de Itapemirim>

Logo nas primeiras horas do sábado (24), Eldney da Silva Correa, de 40 anos, morreu após a moto que ele conduzia atropelar uma mulher, na Avenida Jones Santos Neves, no bairro Caiçara. Segundo a Polícia Militar, com o impacto, ele caiu do veículo e foi atingido por uma caminhonete que vinha no sentido contrário. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde da vítima atropelada.>

O motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi conduzido à Delegacia, onde foi ouvido e liberado, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Cachoeiro de Itapemirim, finalizou a Polícia Civil.>

Linhares>

Pouco antes das 6h, Lucas Coutinho Rodrigues, de 32 anos, morreu após a moto que ele pilotava bater em uma placa no km 143 da BR 101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas. >

Anchieta>

No km 35 da BR 101, neste sábado (23), por volta das 11h30, um motociclista morreu após se envolver em um acidente. A identidade da vítima e a dinâmica não foram divulgadas. >

Mais de 140 mortes em 2025

As estatísticas do Observatório da Segurança Pública mostram que em 2025, entre janeiro e abril, houve mais mortes no trânsito envolvendo motociclistas do que no mesmo período do ano anterior. As estatísticas revelam que a maioria das vítimas é do sexo masculino, têm entre 15 e 24 anos, e as ocorrências acontecem, na maioria das vezes, nos fins de semana.>

Dados de 2024 >

Janeiro - 33

Fevereiro - 26

Março - 42

Abril - 37 >

Total: 138 acidentes>

Dados de 2025 >

Janeiro - 22

Fevereiro - 41

Março - 45

Abril - 38 >

Total: 146 acidentes >

