Violência doméstica

Homem quebra vaso de planta na cabeça da companheira e é preso em Viana

PM disse que, conforme relato aos policiais, a mulher de 27 anos estava com a filha de dois anos no colo quando foi agredida pelo companheiro, de 34

Um homem de 34 anos foi preso após agredir com socos e empurrões a companheira de 27 anos, na noite de domingo (25). O caso ocorreu no Centro de Viana, e, segundo relato aos policiais, a vítima estava com a filha de dois anos no colo. O agressor chegou a quebrar um vaso de planta na cabeça da mulher. >