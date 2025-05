Seleções

Nove processos seletivos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

Oportunidades estão disponíveis no Iema, Secretaria de Educação, Prefeitura de Irupi, entre outros órgãos; confira a lista completa com prazos e editais

Publicado em 26 de maio de 2025 às 10:46

Sede do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) Crédito: Karol Gazoni/Asscom Iema

Pelo menos nove processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos. >

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com duas vagas para o cargo de técnico de nível superior. As chances são para as áreas de ciências contábeis e ciências econômicas. Os ganhos chegam a R$ 5.589. Os interessados têm até o dia 9 de junho para garantir a participação na seleção. >

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciou a abertura de processos seletivos simplificados para a contratação de professores substitutos nos campi de São Mateus e Linhares. O prazo vai depender de cada unidade. Os ganhos chegam a R$ 9.188.>

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) do Espírito Santo está com oportunidades abertas para psicólogos, com atuação na unidade de São Pedro. O prazo para se inscrever vai até 1º de junho. Também há oito postos no CRJ Cachoeiro de Itapemirim. Neste caso, as chances são para educador social, articulador local, auxiliar de serviços gerais, psicólogo, auxiliar administrativo e assistente social. O atendimento ocorre até 31 de maio. O regime de contratação é via Consoloidação das Leis do Trabalho (CLT). >

>

A Prefeitura da Serra vai selecionar médicos temporários em diversas especialidades. O salário base de R$ 3.904,19, mais insalubridade, gratificação e auxílio alimentação mensal no valor de R$ 1.000. A carga horária é de 20 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 1º de junho. >

As inscrições para a seleção da Prefeitura de Irupi, município que fica no Sul do Espírito Santo, terminam no dia 30 de maio. Há uma oportunidade para auxiliar de atenção básica, com salário de R$ 1.450. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta