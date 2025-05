Motociclista de 32 anos morre em acidente com mais dois carros no Norte do ES

Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com outros dois carros. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (23), no km 26 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Alessandro Silva, de 32 anos. Duas vítimas tiveram ferimentos médios e outras duas tiveram ferimentos leves. Entra elas, um bebê de 10 meses, de acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta.>