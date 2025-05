Acidente

Trabalhador morre prensado por caminhão em muro em Governador Lindenberg

Patrick Zanetti Cestari, de 32 anos, sofreu perfurações em vários órgãos devido e morreu dois dias após o acidente

Um homem de 32 anos morreu após ser prensado pela caçamba de um caminhão em um muro, na zona rural de Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo familiares, Patrick Zanetti Cestari estava trabalhando no local e sofreu o acidente na última quinta-feira (22). Ele foi socorrido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina, e teve a morte confirmada no sábado (24). >