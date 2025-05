Motociclista morre e mulher é atropelada em acidente grave em Cachoeiro

Um motociclista morreu e uma pedestre ficou ferida em um acidente na madrugada deste sábado (24), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O condutor da motocicleta, identificado como Eldney da Silva Correa, de 40 anos, teria atropelado uma mulher e ao cair na pista foi atingido por uma caminhonete. >