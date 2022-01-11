Vila Velha cria conselho de secretários que pagará quase R$ 2 mil por reunião

Atualização
PREFEITURA SUSPENDEU JETONS EM 2021
Nota da Prefeitura de Vila Velha
A previsão da Reforma Administrativa para a criação do Conselho se baseia em tomadas de decisões estratégicas e também emergenciais, quando por exemplo, o Conselho precisará se reunir para tomadas de decisões sobre catástrofes naturais, calamidade pública ou de emergência, assim como outras decisões que extrapolem o planejamento. Pagamento adicional previsto em Lei. O pagamento de jeton não é uma anomalia administrativa criada por Vila Velha. Essa mesma gratificação amparada por Lei, é amplamente utilizada em todas as esferas (federal, estadual e municipal) e poderes (judiciário, legislativo e executivo). O jeton não possui natureza de gratificação, mas uma contraprestação por atividade desempenhada em órgão deliberativo colegiado, sendo devido enquanto perdurar a participação no órgão e, somente, quando houver o efetivo comparecimento às sessões.