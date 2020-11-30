AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

TRE muda estratégia para agilizar resultado no 2º turno no ES

Tribunal identificou pontos de estrangulamento ocorridos no primeiro turno e que ajudaram a atrasar a divulgação do resultado no Espírito Santo

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 22:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 22:42
TRE
Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, presidente do TRE-ES Crédito: Divulgação/TRE-ES
Mudanças na logística permitiram enviar com mais rapidez a transmissão dos dados das urnas eleitorais do Espírito Santo para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A estratégia foi adotada após dificuldades enfrentadas no primeiro turno das eleições 2020, que acabaram atrasando a divulgação do resultado.
De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Estado (TRE-ES), o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, foram identificados os pontos de estrangulamento ocorridos no primeiro turno do pleito eleitoral. Procuramos identificar onde ocorreu o congestionamento e o atraso, para refazer a logística e aumentar eficiência na transmissão dos dados, explicou.
O resultado da nova estratégia, segundo ele, foi o envio dos dados de Vitória às 18h03. Fomos a primeira capital a enviar todas as informações para o TSE, comemorou. Na sequência, explicou, foram enviados ainda os dados da Serra e de Cariacica também antes dos demais Estados.
Mas ocorreu um problema em duas seções de Vila Velha que acabaram atrasando a transmissão. Foi inesperado, duas seções enfrentaram problemas com a recuperação da mídia e transmissão dos dados, mas eles foram enviados às 18h22 para o TSE. Ainda assim, mais cedo do que os últimos dados que foram enviados no primeiro turno, cujo encerramento ocorreu às 18h36. Então, já tivemos um ganho de eficiência, mesmo com dois problemas pontuais que não estávamos esperando, acrescentou o presidente do TRE-ES.

Veja Também

Confira no mapa quem são os prefeitos eleitos das capitais brasileiras

"Vamos dialogar com todos", diz Pazolini após ser eleito prefeito de Vitória

Confira quais são os 4 prefeitos da Grande Vitória eleitos no 2º turno

Ele destacou ainda que no primeiro turno houve um problema com uma urna de uma seção em Putiri, na Serra, que demorou 59 minutos para chegar a um ponto de transmissão dos dados. Mudamos a logística e hoje ela foi a primeira a transmitir todas as informações. O que comprova que as modificações foram eficientes, acrescentou Meira.
Segundo o presidente do TRE-ES, o segundo turno ocorreu de forma tranquila. Foram utilizadas 2.901 urnas e 21 delas precisaram ser substituídas.
Em relação às justificativas, Meira relata que não houve dificuldades, até mesmo de eleitores no exterior que utilizaram o e-título - ferramenta desenvolvida pelo TRE-ES.
Participaram do segundo turno um total de 15.215 mesários, que viabilizaram o voto de 1.156.772 eleitores. Meira observou ainda que em alguns estados brasileiros o segundo turno envolveu apenas 2% de seus eleitorados, mas no Espírito Santo, as quatro cidades mobilizaram cerca de 43% do eleitorado.

Veja Também

Confira no mapa quem são os novos prefeitos das cidades do ES

Casagrande comemora "vitória da política" após 2º turno das eleições de 2020

Ambulantes aproveitam eleições para aumentar a renda no ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, Serra
Novo empreendimento do BH terá minishopping e 300 vagas de emprego no ES
Polícia prende 13 pessoas por ataques em bairros da Serra
Advogadas estão entre presos por ataques a distribuidoras na Serra
MDB lança candidatura de Ricardo Ferraço ao governo e de Rose de Freitas ao Senado em convenção
O time de Ricardo Ferraço nas eleições de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados