TRE muda estratégia para agilizar resultado no 2º turno no ES

Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, presidente do TRE-ES Crédito: Divulgação/TRE-ES

De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Estado (TRE-ES), o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, foram identificados os pontos de estrangulamento ocorridos no primeiro turno do pleito eleitoral. Procuramos identificar onde ocorreu o congestionamento e o atraso, para refazer a logística e aumentar eficiência na transmissão dos dados, explicou.

O resultado da nova estratégia, segundo ele, foi o envio dos dados de Vitória às 18h03. Fomos a primeira capital a enviar todas as informações para o TSE, comemorou. Na sequência, explicou, foram enviados ainda os dados da Serra e de Cariacica também antes dos demais Estados.

Mas ocorreu um problema em duas seções de Vila Velha que acabaram atrasando a transmissão. Foi inesperado, duas seções enfrentaram problemas com a recuperação da mídia e transmissão dos dados, mas eles foram enviados às 18h22 para o TSE. Ainda assim, mais cedo do que os últimos dados que foram enviados no primeiro turno, cujo encerramento ocorreu às 18h36. Então, já tivemos um ganho de eficiência, mesmo com dois problemas pontuais que não estávamos esperando, acrescentou o presidente do TRE-ES.

Ele destacou ainda que no primeiro turno houve um problema com uma urna de uma seção em Putiri, na Serra, que demorou 59 minutos para chegar a um ponto de transmissão dos dados. Mudamos a logística e hoje ela foi a primeira a transmitir todas as informações. O que comprova que as modificações foram eficientes, acrescentou Meira.

Segundo o presidente do TRE-ES, o segundo turno ocorreu de forma tranquila. Foram utilizadas 2.901 urnas e 21 delas precisaram ser substituídas.

Em relação às justificativas, Meira relata que não houve dificuldades, até mesmo de eleitores no exterior que utilizaram o e-título - ferramenta desenvolvida pelo TRE-ES.