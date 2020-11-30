TRE muda estratégia para agilizar resultado no 2º turno no ES

Mudanças na logística permitiram enviar com mais rapidez a transmissão dos dados das urnas eleitorais do Espírito Santo para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A estratégia foi adotada após dificuldades enfrentadas no primeiro turno das eleições 2020, que acabaram atrasando a divulgação do resultado.
De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral no Estado (TRE-ES), o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, foram identificados os pontos de estrangulamento ocorridos no primeiro turno do pleito eleitoral. Procuramos identificar onde ocorreu o congestionamento e o atraso, para refazer a logística e aumentar eficiência na transmissão dos dados, explicou.
Mas ocorreu um problema em duas seções de Vila Velha que acabaram atrasando a transmissão. Foi inesperado, duas seções enfrentaram problemas com a recuperação da mídia e transmissão dos dados, mas eles foram enviados às 18h22 para o TSE. Ainda assim, mais cedo do que os últimos dados que foram enviados no primeiro turno, cujo encerramento ocorreu às 18h36. Então, já tivemos um ganho de eficiência, mesmo com dois problemas pontuais que não estávamos esperando, acrescentou o presidente do TRE-ES.
Ele destacou ainda que no primeiro turno houve um problema com uma urna de uma seção em Putiri, na Serra, que demorou 59 minutos para chegar a um ponto de transmissão dos dados. Mudamos a logística e hoje ela foi a primeira a transmitir todas as informações. O que comprova que as modificações foram eficientes, acrescentou Meira.
Segundo o presidente do TRE-ES, o segundo turno ocorreu de forma tranquila. Foram utilizadas 2.901 urnas e 21 delas precisaram ser substituídas.
Em relação às justificativas, Meira relata que não houve dificuldades, até mesmo de eleitores no exterior que utilizaram o e-título - ferramenta desenvolvida pelo TRE-ES.
Participaram do segundo turno um total de 15.215 mesários, que viabilizaram o voto de 1.156.772 eleitores. Meira observou ainda que em alguns estados brasileiros o segundo turno envolveu apenas 2% de seus eleitorados, mas no Espírito Santo, as quatro cidades mobilizaram cerca de 43% do eleitorado.