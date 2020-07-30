MPES e TJES: órgãos já estabelecem medidas para retomar o trabalho presencial Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. TJES e MPES definem medidas para retomada das atividades presenciais

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anunciou na noite da última quarta-feira (29) que deverá iniciar a retomada das atividades presenciais a partir de 10 de agosto. Nesta quarta-feira (30), o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) também publicou uma portaria anunciando a primeira fase preparatória da retomada ao trabalho presencial, que deve durar entre 1º e 16 de agosto, apesar de o dia de retorno ainda não estar definido.

Segundo o ato assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, Ronaldo Gonçalves de Sousa, a Corte vai seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece, entre outras medidas, a manutenção da atividade remota para aqueles que estejam em grupos de risco, distribuição de máscara e álcool em gel, além de medição de temperatura para quem ingressar nas unidades jurisdicionais e administrativas.

Um novo ato com novas normas de segurança deve ser publicado nos próximos dias pelo TJ. A Corte considerou que houve uma "sensível melhora no mapa de risco dos municípios capixabas", afastando por ora o risco de "saturação da rede de saúde e indicando a possibilidade de retorno gradual das atividades".

MPES

Para organizar a volta ao modelo presencial, o Ministério Público criou um comitê para gerenciar as medidas de retorno gradual. Um Plano de Biossegurança no órgão também foi instituído para o controle e redução dos riscos de transmissão do novo coronavírus. Nele, foram implementadas medidas de distanciamento dentro das dependências do MP, proibição de cumprimentos com contato físico, além de regras de higienização de ambientes e veículos oficiais.

O MP também reforça que a preferência é manter o trabalho remoto, ainda que de maneira parcial, principalmente para os membros, servidores e estagiários incluídos em um dos grupos de risco.

"Todos os cuidados estão sendo adotados pela instituição para garantir a forma mais segura para o retorno de membros, servidores, funcionários e estagiários neste momento de pandemia. Por isso, é necessário e vital que todos cumpram as medidas previstas no Plano de Biossegurança, em prol de continuarmos assegurando o atendimento à sociedade capixaba e zelando para minimizar o risco de contágio pela doença", destacou a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade.

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