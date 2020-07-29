Coronavírus: ES registra 2.490 mortes e passa de 80 mil casos

O Espírito Santo chegou a 80.647 casos e 2.490 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, na tarde desta quarta-feira (29). As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). A ferramenta mostra que nas últimas 24 horas a doença infectou 1.179 pessoas e provocou 28 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 12.110 registros da doença, seguida por Vitória (10.839), Serra (10.298) e Cariacica (8.948). Já nos números divulgados pelos bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 1.453 pessoas infectadas.
Com relação aos pacientes curados também houve um aumento no Espírito Santo. Ao todo, 64.239 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 3,09% e, até agora, 168.157 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.