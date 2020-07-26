Governo do ES determina que 50% dos servidores façam trabalho presencial

Funcionária batendo o ponto no trabalho: revezamento no governo começa no dia 1º de agosto Crédito: Ricardo medeiros

Um decreto do governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB), publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado neste sábado (25), determina o trabalho presencial de pelo menos metade dos servidores estaduais a partir do dia 1º de agosto.

Desde 15 de abril, a exigência do Estado era de comparecimento presencial de um funcionário por setor, no mínimo para evitar contágio pelo coronavírus

O decreto diz que "deverá a autoridade máxima do órgão ou entidade garantir o comparecimento presencial de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos servidores de cada setor".

Your browser does not support the audio element. Governo do ES determina que 50 porcento dos servidores façam trabalho presencial

Desde o início da pandemia, em março, o governo passou a maior parte dos servidores para o trabalho remoto e determinou que funcionários estaduais com duas ou mais férias vencidas teriam que tirar o benefício de imediato.

A secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, explicou que os servidores vão fazer um revezamento do trabalho presencial, como acontecia no começo da pandemia.

Ela disse ainda que quem é do grupo de risco não está incluído neste retorno, assim como funcionários com duas ou mais férias.

"Quando começamos as medidas restritivas, também fazíamos assim, com metade presencial e metade remoto em cada setor. Mas no auge da pandemia passamos a ser mais restritivos e passou a ser ao menos um por setor, e a maior parte remotamente", disse.

"RETORNO GRADATIVO E SUAVE"

Questionada se a medida neste momento não traria riscos, a secretária disse que não e que o que vai se iniciar é um retorno gradual.

"A medida foi discutida com o secretário [de Saúde] Nésio [Fernandes] e inclusive, por indicação dele, que a medida passará a valer só a partir de 1° de agosto. O decreto só foi publicado logo para que as pessoas possam se organizar para essa retomada gradual. O que estamos fazendo agora é isso, iniciando um caminho gradativo e suave de volta ao trabalho" Lenise Loureiro - Secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos