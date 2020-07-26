Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Governo do ES determina que 50% dos servidores façam trabalho presencial

Pelo menos metade dos funcionários de cada setor da administração estadual precisará comparecer a partir de 1° de agosto. Grupo de risco segue em isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2020 às 07:00

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 07:00

Data: 13/03/2020 - ES - Vitória - Funcionária batendo o ponto no trabalho - Editoria: Revista AG - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Funcionária batendo o ponto no trabalho: revezamento no governo começa no dia 1º de agosto Crédito: Ricardo medeiros
Um decreto do governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado neste sábado (25), determina o trabalho presencial de pelo menos metade dos servidores estaduais a partir do dia 1º de agosto.
Desde 15 de abril, a exigência do Estado era de comparecimento presencial de um funcionário por setor, no mínimo para evitar contágio pelo coronavírus.
O decreto diz que "deverá a autoridade máxima do órgão ou entidade garantir o comparecimento presencial de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos servidores de cada setor".
Governo do ES determina que 50 porcento dos servidores façam trabalho presencial
Desde o início da pandemia, em março, o governo passou a maior parte dos servidores para o trabalho remoto e determinou que funcionários estaduais com duas ou mais férias vencidas teriam que tirar o benefício de imediato.

LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS NO ES

Coronavírus: ES registra 2.386 mortes e passa de 76 mil casos

Coronavírus: taxa de ocupação de leitos de UTI no ES volta a cair

Covid-19: Cariacica sai do risco alto e Grande Vitória vai para risco moderado

Exército faz desinfecção em áreas do Aeroporto de Vitória neste sábado

Vitória e Serra ainda não decidiram sobre festa de réveillon nas praias

A secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, explicou que os servidores vão fazer um revezamento do trabalho presencial, como acontecia no começo da pandemia.
Ela disse ainda que quem é do grupo de risco não está incluído neste retorno, assim como funcionários com duas ou mais férias.
"Quando começamos as medidas restritivas, também fazíamos assim, com metade presencial e metade remoto em cada setor. Mas no auge da pandemia passamos a ser mais restritivos e passou a ser ao menos um por setor, e a maior parte remotamente", disse.

"RETORNO GRADATIVO E SUAVE"

Questionada se a medida neste momento não traria riscos, a secretária disse que não e que o que vai se iniciar é um retorno gradual.
"A medida foi discutida com o secretário [de Saúde] Nésio [Fernandes] e inclusive, por indicação dele, que a medida passará a valer só a partir de 1° de agosto. O decreto só foi publicado logo para que as pessoas possam se organizar para essa retomada gradual. O que estamos fazendo agora é isso, iniciando um caminho gradativo e suave de volta ao trabalho"
Lenise Loureiro - Secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos
A secretária ainda garantiu que o retorno cumprirá todos os protocolos existentes, como já vem sendo feito, como distanciamento entre mesas, uso de máscaras, manutenção dos ambientes mais arejados, e higienização constante com álcool em gel e água e sabão.

Veja Também

Realização do Carnaval de Vitória 2021 será decidida em outubro

As 10 cidades do ES que concentram mais de 75% das mortes por Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados