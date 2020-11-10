Orçamento do ES: Assembleia ainda vai definir prazo de tramitação

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado: ainda não há data para Casa apreciar projeto de lei do Orçamento Crédito: Ellen Campanharo/ALES

A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa do Espírito Santo deve se reunir na próxima semana para estabelecer os prazos de análise da proposta de Orçamento para o governo estadual em 2021

O texto foi encaminhado à Casa pelo governo do Estado em 29 de setembro, mas só começou a tramitar na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (9), que foi lido e quando foi encaminhada ao colegiado. O valor de receita previsto é de R$ 18,9 bilhões, quase R$ 1 bilhão a menos que o estimado para 2020, que era de R$ 19,7 bilhões . Os deputados ainda poderão apresentar emendas ao texto.

A Comissão é presidida pelo deputado estadual Euclério Sampaio (DEM). Cabe a ele e aos demais parlamentares que compõem o grupo estabelecer o cronograma, ou seja, qual o prazo para que os demais apresentem emendas e quando o texto será, de fato, votado pelo plenário. Até lá, não há nenhum prazo definido.

Fontes da Assembleia admitem que seria parte do "jogo político" aguardar as eleições municipais passarem para, só então, aprovar o orçamento. Uma forma de tentar privilegiar no repasse os prefeitos aliados que forem eleitos, para manter alianças com as bases eleitorais. O primeiro turno do pleito já ocorre neste domingo (15).

Pelo regimento da Casa, as reuniões da comissão de Finanças são feitas sempre nas segundas-feiras com um quórum mínimo de quatro deputados. Ao todo, o colegiado é composto por sete membros, contudo, cinco deles concorrendo às eleições para prefeito. Com isso, o mais provável é que não seja feita reunião extraordinária nesta semana.

Dos que compõem a Comissão, Euclério Samapaio concorre em Cariacica; Enivaldo dos Anjos (PSD), vice-presidente da Comissão, disputa em Barra de São Francisco; Alexandre Xambinho (PL) na Serra; Marcos Garcia (PV) em Linhares; e Fabrício Gandini (Cidadania) em Vitória. Apenas José Esmeraldo (MDB) e Rafael Favatto (Patriota) não são candidatos.

Diferente de outros projetos de lei, matérias orçamentárias passam apenas pela comissão de Finanças. Existe um prazo mínimo de 10 dias para que os parlamentares apresentem emendas, mas após ser aprovado na comissão e ser relatado em sessão ordinária, o texto já pode ser votado pelos demais deputados.

SAÚDE E EDUCAÇÃO TERÃO MAIORES REPASSES

A Sedu foi a única pasta que não teve cortes em custeio, enquanto as outras estão com uma redução de 5% no orçamento previsto para 2021. O montante projetado para investimento na educação ano que vem é 14% maior que em 2020, que era de R$ 2,3 bilhões.

Completa o pódium de investimento o orçamento da Segurança, que deve receber R$ 1,7 bilhão. O valor destinado à pasta da Segurança, no entanto, é um dos que mais sofreu cortes. O orçamento de 2020 contava com R$ 655 milhões a mais.

Na Educação, o aumento se deve as novas regras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb).

Após essa votação em Brasília, o Tribunal de Contas do Estado (TCES) decidiu revogar uma norma que autorizava o Estado a contabilizar esses gastos dentro dos 25% mínimos exigidos pela lei para serem aplicados na Educação. O mecanismo também foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) , a decisão veio logo após o Congresso barrar a medida.

QUEDA NA ARRECADAÇÃO

O PL encaminhado pelo governo do Estado prevê uma queda de R$ 800 milhões na arrecadação de royalties e participações especiais de petróleo em comparação com o projetado na pela orçamentária de 2020.

Enquanto para esse ano era estimada uma arrecadação de R$ 2,2 bilhões no setor  que com a crise deve fechar próximo de R$ 1,2 bilhão  o orçamento de 2021 estima que as compensações rendam R$ 1,4 bilhão aos cofres do Tesouro Estadual.