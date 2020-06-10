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Números oficiais

Agora ficou sério: arrecadação do ES despenca em maio

Publicado em

10 jun 2020 às 05:00
Rogelio Pegoretti analisa a queda na arrecadação do ES
Rogelio Pegoretti analisa a queda na arrecadação do ES Crédito: Amarildo
Em abril deste ano, o Espírito Santo arrecadou cerca de R$ 100 milhões a menos que em abril de 2019. Pareceu, e foi, uma queda significativa de arrecadação. Foi o primeiro impacto da pandemia. Mas àquela altura, em entrevista dada à coluna, publicada aqui no dia 6 de maio, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti (PSB), alertou: aquele era só o começo. “Estamos só no início da queda. A tendência é que a arrecadação seja pior mês a mês: maio será pior que abril. E junho será pior que maio.” Encerrado o mês de maio, perguntamos então ao secretário, nesta terça-feira (9): a sua previsão se cumpriu? “Sim, infelizmente se cumpriu”, respondeu ele, sem titubear. E os números (terríveis) provam isso.
Em maio de 2020, somando todas as principais fontes de receita (tributos estaduais e repasses federais), o Espírito Santo arrecadou R$ 331,7 milhões a menos que em maio de 2019. Em números corrigidos pelo IPCA, isso significa uma queda real de 22% na comparação de maio com o mesmo mês do ano anterior. Arredondando os números, para cada R$ 5,00 que entraram no caixa do Estado em maio do ano passado, só entraram R$ 4,00 em maio deste ano.
Assim, o secretário realmente (e infelizmente) acertou naquele “maio será pior que abril”. Se abril já tinha sido um mês frustrante para os cofres públicos capixabas, maio foi mais de três vezes pior.

R$ 331,7 MILHÕES

FOI QUANTO O ESPÍRITO SANTO DEIXOU DE ARRECADAR EM MAIO/2020, EM COMPARAÇÃO A MAIO/2019, O QUE CORRESPONDE A UMA QUEDA DE 22%
Tem mais: somando as perdas contabilizadas em abril e maio, a frustração de receita total para o caixa estadual, desde o início da pandemia, já é de R$ 431,7 milhões. Para o(a) leitor(a) colocar essa perda em perspectiva, isso corresponde, por exemplo, ao orçamento previsto pelo município de Aracruz para o ano inteiro de 2020: R$ 434,6 milhões. Equivale, ainda, à verba total prevista para o Ministério Público Estadual (MPES) na lei orçamentária estadual de 2020: R$ 431,9 milhões.
Ou seja, em um intervalo curtíssimo, de apenas dois meses, o Estado do Espírito Santo deixou de arrecadar um orçamento anual de Aracruz, ou do MPES. É disso que estamos falando.
Onde se deu exatamente essa perda de recursos? O que explica essa queda na arrecadação? Na sequência, as respostas detalhadas e discriminadas por fontes de receita:

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ICMS: IMPACTO BRUTAL

O maior “vilão” da perda de recursos do Espírito Santo em maio é, exatamente, o tributo que tem maior peso na composição da receita do Estado: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A queda aqui foi assombrosa. Já em valores corrigidos pelo IPCA, só com esse tributo, o Estado recolheu R$ 1,005 bilhão em maio de 2019. Já em maio deste ano, o resultado despencou para R$ 683,2 milhões, uma queda de 32%!
A diferença é de R$ 321,8 milhões. Como vimos acima, a queda total de arrecadação para o Estado, em maio, foi de R$ 331,7 milhões. Portanto, o ICMS explica, praticamente sozinho, o tamanho da frustração de receita. Estamos dizendo que o imposto mais importante e que mais põe recursos para dentro do caixa estadual é, exatamente, aquele que está apresentando o pior desempenho na crise.
Por óbvio, esse baixíssimo recolhimento de ICMS está intimamente relacionado à considerável redução da atividade de alguns setores da economia, destacadamente o comércio, em razão de uma das medidas da estratégia de isolamento social adotada pelo governo Casagrande (assim como os demais Estados): o fechamento integral, por cerca de dois meses, de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais.
A pandemia chegou ao Espírito Santo em meados de março, e o “cerrar portas” do comércio só pegou a segunda quinzena daquele mês. A arrecadação de ICMS de maio reflete a atividade econômica no Estado em abril. Ou seja, o resultado de maio é o primeiro que reflete um mês inteiro de paralisia quase total do setor terciário da economia capixaba.

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IPVA: LIGEIRA ALTA

No caso do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (o segundo tributo próprio mais relevante para o caixa estadual), houve, curiosamente, uma ligeira alta em relação a maio do ano passado. Naquele mês, o Estado arrecadou R$ 82,2 milhões. Já em maio de 2020, o recolhimento foi de R$ 87,2 milhões, o que significa crescimento de 6%.
No entanto, o secretário da Fazenda relativiza a “boa notícia”. Segundo Pegoretti, essa alta pode estar associada a outro efeito da crise: neste ano, muitos contribuintes podem ter adiado para maio o pagamento que, até o ano passado, em circunstâncias normais, teriam feito em abril.
Na cobrança do IPVA, o cidadão pode pagar todo o carnê em cota única (e com desconto) até abril. No ano passado, isso foi feito por muitos, resultando em um recolhimento menor desse imposto no mês seguinte (maio/2019). Neste ano, porém, por causa da crise da pandemia, foi o contrário: muitos deixaram de antecipar o pagamento em abril, o que resultou em maior recolhimento para o caixa do governo em maio.

FPE: QUEDA EXPRESSIVA

No Fundo de Participação dos Estados (repassado pela União aos Estados e Distrito Federal), observou-se queda substancial: -26,7% (sempre na comparação de maio/2020 com maio de 2019).
Em maio do ano passado, foram transferidos R$ 153,9, milhões para o Espírito Santo. No mesmo mês deste ano, o repasse foi de R$ 112,7 milhões, ou R$ 41,2 milhões a menos. Essa queda (que atinge a todos os Estados) pode ter a ver com a prorrogação do prazo para declaração do Imposto de Renda, um componente importante do FPE.

RECEITAS DO PETRÓLEO

Ainda nesta quarta-feira (10), o desempenho das receitas do petróleo no mês de maio. Spoiler: uma boa notícia e outras péssima.
CLIQUE AQUI PARA LER AS ÚLTIMAS PUBLICAÇÕES DO COLUNISTA. 

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Vitor Vogas

/ [email protected]
Vitor Vogas
Grande Vitória

Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Publicado em 14/04/2026 às 18:43
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido por homicídio
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (14) Crédito: PCES/DIvulgação
Um homem foi preso nesta terça-feira (14), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. O suspeito é Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos, que estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado após denúncia e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
Ele é investigado pela morte de Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, ocorrida em novembro de 2025, em um bar no bairro Rio Marinho. De acordo com o delegado Cleudes Júnior, a vítima tentou intervir em uma discussão entre um casal durante uma festa no local. "Possivelmente, o casal estava sob efeito de álcool e drogas e não gostou da interferência, o que gerou uma nova discussão com a vítima", detalhou o delegado.
Após a desavença, Rafael se armou e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas foi atingida por disparos nas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a corporação em busca de informações sobre os procedimentos adotados com ele. Se houver retorno, o texto será atualizado.
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Mobilidade

Sistema Transcol faz teste com ônibus mais econômico na Grande Vitória

Publicado em 14/04/2026 às 16:46
Um novo modelo de ônibus, mais benéfico para o meio ambiente, começou a ser testado pela Ceturb-ES na Grande Vitória. O ônibus 12984 que vai integrar a frota do Sistema Transcol durante alguns meses, é um veículo modelo O500 M 1928/59, da Mercedes-Benz, que permite transportar quase 20% mais passageiros do que as alternativas atuais, sem poluição adicional.
Ele tem a lataria prateada, diferente dos coletivos já utilizados (na cor predominantemente branca), e conta com 14 metros de comprimento, sendo 1,5 metro mais longo do que um ônibus padrão, o que representa uma capacidade de transporte de até 14 passageiros a mais, sendo oito sentados e seis em pé.
Conforme destacou a Ceturb-ES, por meio de nota, "trata-se um veículo com cadastro temporário para testes oferecido pela fabricante, que cedeu o ônibus em comodato para que as concessionárias do Sistema Transcol realizem testes de desempenho e consumo nas mais diversas linhas que operam na Grande Vitória".
A Companhia reforçou que, no momento, é somente um teste, mas foram aplicados os adesivos de identificação do Transcol para que os passageiros possam identificá-lo como parte do sistema.
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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Medida de segurança

Trecho da Linha Vermelha segue interditado em Cachoeiro até domingo (19)

Publicado em 14/04/2026 às 16:39
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no centro de Cachoeiro de Itapemirim está interditado até o domingo (19)
Interdição acontece nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, até o próximo domingo (19) Crédito: Reprodução/ Google Street View
Um trecho da Linha Vermelha, nas proximidades do Museu Ferroviário, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está interditado até o domingo (19). A medida, segundo a prefeitura, é para garantir a organização e segurança durante as festividades do evento ‘Festival do Rei - Gastronomia & Cultura’.
De quinta (16) até sábado (18), a Estação da Linha Vermelha terá apresentações de jazz e MPB, e restaurantes estarão comercializando pratos em homenagem ao cantor cachoeirense. Para o tráfego, a orientação aos condutores é que, neste período, planejem as rotas com antecedência e utilizem vias alternativas, já que o bloqueio permanecerá ativo até o domingo.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Sepetiba

Liderança do tráfico de drogas no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro

Publicado em 14/04/2026 às 16:32
Liderança do tráfico no Sul do ES é preso no Rio de Janeiro
O homem foi preso em solo fluminense e não ofereceu resistência  Crédito: Polícia Penal
Um homem, apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas em Marataízes e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, em Sepetiba, na segunda-feira (13). Contra ele, segundo a Polícia Penal, havia mandados de prisão por condenações de mais de 23 anos.
O nome do preso não foi revelado. A prisão aconteceu em uma ação conjunta de inteligência de forças de segurança capixabas, Setor de Inteligência da Polícia Penal do Espírito Santo (DIPP), com apoio operacional da Polícia Civil fluminense.
No momento da abordagem, o indivíduo foi surpreendido e não ofereceu resistência. Segundo a polícia capixaba, mesmo fora do estado, ele continuava coordenando atividades ilegais de forma remota. O homem será reconduzido ao sistema prisional capixaba para início do cumprimento da pena.
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Norte capixaba

Idosa de 82 anos morre atropelada por caminhão em Conceição da Barra

Publicado em 14/04/2026 às 16:27
Testemunhas disseram à Polícia Miliar que a mulher caiu embaixo do veículo, ela morreu ainda no local
Vítima morreu no local do acidente Crédito: Leitor A Gazeta
Uma idosa de 82 anos morreu atropelada em Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, a vítima teria caído embaixo do veículo antes do acidente. O nome da mulher não foi divulgado. 
A motorista do caminhão, que presta serviços para uma distribuidora de bebidas, realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool. Por se tratar de um acidente fatal, a condutora foi encaminhada à delegacia para prestar depoimento. O caso será investigado pela Polícia Civil.
Procurada por A Gazeta, a empresa proprietária do caminhão lamentou a morte da idosa e reforçou que está colaborando com os órgãos públicos no processo de investigação do caso.

Correção

15/04/2026

Diferentemente do informado em versão anterior deste texto, quem conduzia o caminhão era uma mulher, e não um homem. A informação foi corrigida.

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Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Violência

Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Publicado em 14/04/2026 às 14:12
Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser baleado no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na segunda-feira (13). A vítima relatou à Polícia Militar (PM) que saía de um beco quando dois suspeitos, em uma motocicleta, se aproximaram. O passageiro efetuou disparos em sua direção e, em seguida, a dupla fugiu.
De acordo com a PM, o adolescente foi socorrido por testemunhas e levado a um hospital da cidade. O nome da unidade não foi informado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão

Morre segunda vítima de acidente entre motos na BR 259, em Colatina

Publicado em 14/04/2026 às 13:24
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina
Morre segunda vítima de acidente entre duas motos em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta
Morreu no hospital, na segunda-feira (13), a segunda vítima do acidente entre duas motocicletas registrado nas proximidades do distrito de Itapina, na altura do km 72 da BR-259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Sallema de Souza, de 21 anos, estava internado no Hospital Estadual Sílvio Avidos desde domingo (12), quando ocorreu a colisão.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há, até o momento, informações sobre a dinâmica do acidente. Uma das vítimas, identificada como Nata Felipe Domingos de Souza, de 19 anos, morreu ainda no local da colisão. A terceira vítima, uma jovem de 18 anos, foi socorrida e não corre risco de vida.
O corpo de Arthur foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação, segundo a Polícia Civil.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Polícia

Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Publicado em 14/04/2026 às 11:54
Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. Segundo testemunhas, ele estava sentado na rua com outras pessoas no momento dos disparos. Ao perceber os tiros, a vítima tentou se proteger e correu para dentro de uma casa, mas acabou sendo atingida.
A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Jaguaré. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves

Publicado em 14/04/2026 às 11:44
Carreta tomba em Alfredo Chaves
Carreta tomba em Alfredo Chaves Crédito: Redes sociais
Uma carreta tombou e interditou o km 353 da BR 101, em Alfredo Chaves, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há interdição total no sentido sul da rodovia (Rio de Janeiro) e bloqueio parcial no sentido norte (Vitória).
Uma pessoa ficou ferida e será encaminhada ao Pronto Atendimento de Iconha, segundo a Ecovias Capixaba. Ainda não há informações sobre a liberação total do trecho. 
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Na cadeia

Foragido por violência doméstica é preso durante festa no Norte do ES

Publicado em 14/04/2026 às 11:41
Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça por violência doméstica, foi preso durante a Festa da Carne de Sol, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, no domingo (12). Segundo a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão preventiva em aberto por crimes previstos na Lei Maria da Penha. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a corporação, o homem foi identificado em tempo real pelas 72 câmeras de segurança do evento e monitorado discretamente pelas equipes até o momento da abordagem. Mesmo em meio à multidão, a ação foi realizada de forma estratégica pelas polícias Civil e Militar, sem causar tumulto entre os participantes da festa. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
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