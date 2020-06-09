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Bolsonaro varre o coronavírus pra baixo do Tapete Mágico

Daqui pra frente, anotem, é o seguinte: / Vamos mudar nossa metodologia: / Cem agora é setenta, trinta é vinte! / E não tem mais o total, só o do dia! / Se ainda assim for ruim, a gente omite / E assim vamos derrotar a pandemia! / Sou um gênio, e não é páreo essa Covid / Para o meu tapete, que é pura magia!

Públicado em 

09 jun 2020 às 05:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Presidente Jair Bolsonaro fez quatro vetos ao projeto de socorro a Estados e municípios
Presidente Jair Bolsonaro fez quatro vetos ao projeto de socorro a Estados e municípios Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Urros, gritos, brados retumbantes,
Ouviu Brasília, vindos do Planalto,
Todos dados pelo mesmo governante
Assessores acudiram, em sobressalto:
"O que houve, meu querido capitão?
Quer que nós ajeitamos sua poltrona?"
"Não! Não é nada disso, fanfarrão!
O que me desconforta é esse corona!
Todo dia estão morrendo mais de mil
Não tá bom pra mim o número de mortes
Só por uma gripezinha, onde se viu?
Pensei que o brasileiro era mais forte!
E agora toda noite o senhor William
Dá os dados, tô com a Globo no cangote!
Esse número oficial me humilha
Já passou da hora de fazer um "recorte"!
Chamem lá pra mim a turma da Saúde
Inda bem que não tem mais Teich e Mandetta
Tá na hora de tomar uma atitude!
Faço agora o que me dá na veneta..."

Passado algum tempo, alguns minutos,
Que ele usou para dar duas tuitadas
Chegou o pessoal do SUS, no susto,
Uns técnicos com a cara assustada
"É o seguinte, pessoal do MS",
Foi logo lhes dizendo Bolsonaro,
"Mais de mil mortes por dia: esquece!
Isso, politicamente, é muito caro!
Daqui pra frente, anotem, é o seguinte:
Vamos mudar nossa metodologia:
Cem agora é setenta, trinta é vinte!
E não tem mais o total, só o do dia!
Se ainda assim for ruim, a gente omite
E assim vamos derrotar a pandemia!
Sou um gênio, e não é páreo essa Covid
Para o meu tapete, que é pura magia!"

O pessoal do SUS se entreolhou
Tomado pela incredulidade
E um muito corajoso arriscou:
"Presidente, mas e a publicidade?
E quanto às regras da transparência?
Maquiar os dados e, assim, a verdade,
Além de maldade, vai contra a ciência…
Não acha o senhor, tenha a bondade,
Que será isso um insulto à inteligência?
Mudar a divulgação assim tão tarde…
Mudar números não altera as evidências…"

Por alguns segundos nosso presidente
Ficou em silêncio, sem uma reação,
Até que numa risada estridente
Explodiu e fez tremer até o chão:
"Publicidade?!? Sério? Transparência?!?
Vocês estão é me fazendo rir…
Ciência?!? Ora, tenham a paciência…
Falei que ia e vou interferir!
Lá, durante o governo militar,
Não teve um surto de meningite?
O governo agiu, nem entrou no radar
Vejam e aprendam: é ruim, a gente omite!"

Nisso, entrou na sala, de repente,
O ministro interino, Pazuello:
"Nem sei o que é, meu presidente!",
Foi logo dizendo, em atropelo,
"Mas considere cumprido!"
E bateu continência, em retirada
"Ótimo, problema resolvido!
Circulando!" E voltou às tuitadas.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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