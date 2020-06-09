Bolsonaro varre o coronavírus pra baixo do Tapete Mágico
Cordel Encantado
Bolsonaro varre o coronavírus pra baixo do Tapete Mágico
Daqui pra frente, anotem, é o seguinte: / Vamos mudar nossa metodologia: / Cem agora é setenta, trinta é vinte! / E não tem mais o total, só o do dia! / Se ainda assim for ruim, a gente omite / E assim vamos derrotar a pandemia! / Sou um gênio, e não é páreo essa Covid / Para o meu tapete, que é pura magia!
Presidente Jair Bolsonaro fez quatro vetos ao projeto de socorro a Estados e municípiosCrédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Urros, gritos, brados retumbantes, Ouviu Brasília, vindos do Planalto, Todos dados pelo mesmo governante Assessores acudiram, em sobressalto: "O que houve, meu querido capitão? Quer que nós ajeitamos sua poltrona?" "Não! Não é nada disso, fanfarrão! O que me desconforta é esse corona! Todo dia estão morrendo mais de mil Não tá bom pra mim o número de mortes Só por uma gripezinha, onde se viu? Pensei que o brasileiro era mais forte! E agora toda noite o senhor William Dá os dados, tô com a Globo no cangote! Esse número oficial me humilha Já passou da hora de fazer um "recorte"! Chamem lá pra mim a turma da Saúde Inda bem que não tem mais Teich e Mandetta Tá na hora de tomar uma atitude! Faço agora o que me dá na veneta..."
Passado algum tempo, alguns minutos, Que ele usou para dar duas tuitadas Chegou o pessoal do SUS, no susto, Uns técnicos com a cara assustada "É o seguinte, pessoal do MS", Foi logo lhes dizendo Bolsonaro, "Mais de mil mortes por dia: esquece! Isso, politicamente, é muito caro! Daqui pra frente, anotem, é o seguinte: Vamos mudar nossa metodologia: Cem agora é setenta, trinta é vinte! E não tem mais o total, só o do dia! Se ainda assim for ruim, a gente omite E assim vamos derrotar a pandemia! Sou um gênio, e não é páreo essa Covid Para o meu tapete, que é pura magia!"
O pessoal do SUS se entreolhou Tomado pela incredulidade E um muito corajoso arriscou: "Presidente, mas e a publicidade? E quanto às regras da transparência? Maquiar os dados e, assim, a verdade, Além de maldade, vai contra a ciência… Não acha o senhor, tenha a bondade, Que será isso um insulto à inteligência? Mudar a divulgação assim tão tarde… Mudar números não altera as evidências…"
Por alguns segundos nosso presidente Ficou em silêncio, sem uma reação, Até que numa risada estridente Explodiu e fez tremer até o chão: "Publicidade?!? Sério? Transparência?!? Vocês estão é me fazendo rir… Ciência?!? Ora, tenham a paciência… Falei que ia e vou interferir! Lá, durante o governo militar, Não teve um surto de meningite? O governo agiu, nem entrou no radar Vejam e aprendam: é ruim, a gente omite!"
Nisso, entrou na sala, de repente, O ministro interino, Pazuello: "Nem sei o que é, meu presidente!", Foi logo dizendo, em atropelo, "Mas considere cumprido!" E bateu continência, em retirada "Ótimo, problema resolvido! Circulando!" E voltou às tuitadas.