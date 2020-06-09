Bolsonaro varre o coronavírus pra baixo do Tapete Mágico

Urros, gritos, brados retumbantes,

Ouviu Brasília, vindos do Planalto,

Todos dados pelo mesmo governante

Assessores acudiram, em sobressalto:

"O que houve, meu querido capitão?

Quer que nós ajeitamos sua poltrona?"

"Não! Não é nada disso, fanfarrão!

O que me desconforta é esse corona!

Todo dia estão morrendo mais de mil

Não tá bom pra mim o número de mortes

Só por uma gripezinha, onde se viu?

Pensei que o brasileiro era mais forte!

E agora toda noite o senhor William

Dá os dados, tô com a Globo no cangote!

Esse número oficial me humilha

Já passou da hora de fazer um "recorte"!

Chamem lá pra mim a turma da Saúde

Inda bem que não tem mais Teich e Mandetta

Tá na hora de tomar uma atitude!

Faço agora o que me dá na veneta..."



Passado algum tempo, alguns minutos,

Que ele usou para dar duas tuitadas

Chegou o pessoal do SUS, no susto,

Uns técnicos com a cara assustada

"É o seguinte, pessoal do MS",

Foi logo lhes dizendo Bolsonaro,

"Mais de mil mortes por dia: esquece!

Isso, politicamente, é muito caro!

Daqui pra frente, anotem, é o seguinte:

Vamos mudar nossa metodologia:

Cem agora é setenta, trinta é vinte!

E não tem mais o total, só o do dia!

Se ainda assim for ruim, a gente omite

E assim vamos derrotar a pandemia!

Sou um gênio, e não é páreo essa Covid

Para o meu tapete, que é pura magia!"



O pessoal do SUS se entreolhou

Tomado pela incredulidade

E um muito corajoso arriscou:

"Presidente, mas e a publicidade?

E quanto às regras da transparência?

Maquiar os dados e, assim, a verdade,

Além de maldade, vai contra a ciência…

Não acha o senhor, tenha a bondade,

Que será isso um insulto à inteligência?

Mudar a divulgação assim tão tarde…

Mudar números não altera as evidências…"



Por alguns segundos nosso presidente

Ficou em silêncio, sem uma reação,

Até que numa risada estridente

Explodiu e fez tremer até o chão:

"Publicidade?!? Sério? Transparência?!?

Vocês estão é me fazendo rir…

Ciência?!? Ora, tenham a paciência…

Falei que ia e vou interferir!

Lá, durante o governo militar,

Não teve um surto de meningite?

O governo agiu, nem entrou no radar

Vejam e aprendam: é ruim, a gente omite!"



Nisso, entrou na sala, de repente,

O ministro interino, Pazuello:

"Nem sei o que é, meu presidente!",

Foi logo dizendo, em atropelo,

"Mas considere cumprido!"

E bateu continência, em retirada

"Ótimo, problema resolvido!

Circulando!" E voltou às tuitadas.

