Arrecadação do ES cai, mas despesas avançam em 2020

Economias mundiais devem apresentar recessão em 2020 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

A redução dos 3% desconsidera a receita extraordinária que o Estado recebeu em 2019 fruto do acordo de unificação dos campos petrolíferos do Parque das Baleias . Se ela for incluída a nível de comparação, o quadrimestre de 2020 registra uma queda de 11% em relação a igual período de 2019. Em valores, a receita saiu de R$ 6,55 bilhões para R$ 5,83 bilhões.

Mas retirando essa bolada do cálculo, a constatação é de que a redução na receita demonstra que os efeitos da pandemia do novo coronavírus ainda não foram sentidos de forma mais aguda pelo caixa público nos quatro primeiros meses de 2020. Tanto é que de janeiro a abril houve um incremento de 3,4% na arrecadação com o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Esse cenário, entretanto, deve mudar de maio em diante na visão do secretário-geral de Controle Externo do TCES, Rodrigo Lubiana. “Há uma tendência que a queda de receitas irá se agravar muito daqui para frente. O ICMS deve reduzir fortemente, e os royalties e participações especiais de petróleo também vão ter uma arrecadação bem inferior. Tanto é que a nossa projeção, considerando o cenário mais pessimista, é que o Estado sofra perdas nas receitas totais de R$ 3,3 bilhões neste ano .”

Rodrigo Lubiana é secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do ES Crédito: Ascom TCE-ES/Divulgação

Se por um lado a receita ainda não sofreu o baque da pandemia, a alta nas despesas já tem a influência da Covid-19 . Isso porque, de acordo com os dados do TCES, a Saúde foi a área que registrou o maior crescimento nos gastos nos quatro primeiros meses do ano, com 21,47%. Somente no mês de abril o avanço foi de 37%.

Lubiana ponderou que mesmo com a queda das receitas e o aumento das despesas, de janeiro a abril, o Estado teve um resultado superavitário de R$ 667,7 milhões. “Isso é importante porque houve a garantia do equilíbrio da execução”, frisou ao lembrar que, apesar de positivo, o desempenho foi inferior ao de 2019, de R$ 1,74 bilhão, em virtude do recurso extra recebido com o acordo do Parque das Baleias

OS CENÁRIOS EM QUE OS PODERES DO ES ESBARRAM NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Com a queda prevista para a arrecadação do Espírito Santo , a tendência é que o comprometimento dos gastos do governo do Estado e demais Poderes com pessoal cresça e os órgãos passem a esbarrar nos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

De acordo com o secretário-geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Rodrigo Lubiana, o momento exige muita cautela e análise dos cenários que estão por vir. “A tendência é da Receita Corrente Líquida (RCL) baixar, seja pela queda do ICMS ou pela redução dos royalties. Isso acontecendo, o comprometimento dos Poderes com gasto de pessoal aumenta. Hoje, todos estão dentro do limite previsto na LRF, mas, pelas projeções que fizemos, certamente teremos um cenário difícil até o final do ano, especialmente para o Tribunal de Justiça (TJES) .”

Pelos cenários traçados pelo Tribunal de Contas, o TJES já entra no limite de alerta a partir de uma redução de 10% na arrecadação de royalties. A considerar uma redução de 50%, que já é o observado pela Secretaria de Estado da Fazenda em maio, o Judiciário tende a se enquadrar no limite prudencial. Ele alcança o limite legal se a frustração de receitas com o dinheiro do petróleo atingir 85%.

Pela tabela abaixo é possível ver como será o comportamento do gasto de pessoal de cada Poder de acordo com o cenário de queda na receita petrolífera. A Assembleia Legislativa e o próprio Tribunal de Contas são os únicos que não ficarão comprometidos caso os recursos de royalties encolham.

Para Lubiana, é importante que desde já os gestores de cada Poder comecem a se preocupar e a adotar ações que minimizem esses impactos e evitem que os gastos com pessoal ultrapassem os limites previstos na LRF

Ele pondera que há saídas que podem ser aplicadas antes mesmo do enxugamento do quadro. Ele cita a redução de horas extras e a não reposição dos servidores que se aposentarem. Para o representante do Tribunal de Contas, é importante buscar um processo de requalificação e de otimização tanto da mão de obra quanto dos processos tecnológicos.