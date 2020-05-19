Tome Nota: Governo do ES perde quase 30% de receita de ICMS

“Crédito está um escândalo de ruim”. “O dinheiro não chega às empresas nem por reza”. “É burocracia que não tem fim”. Frases como essas têm sido recorrentes entre empreendedores do Estado que precisam tomar crédito, mas não conseguem. Os números de uma pesquisa do Ideies ajudam a entender a dificuldade enfrentada neste período de pandemia do coronavírus. O estudo mostra que 19% das empresas capixabas que tentaram um empréstimo não tiveram sucesso. 23% conseguiram financiamento e nos demais 58% estão as empresas que não tentaram pegar dinheiro emprestado junto a instituições financeiras.