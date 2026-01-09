Em licitações

MPC aponta uso irregular de pregões presenciais pela Prefeitura de Castelo

Ministério Público de Contas avalia que a administração municipal ignorou a preferência legal pelo modelo eletrônico, que amplia a concorrência e a transparência

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 19:05

Prefeitura de Castelo: 17 licitações do município apresentaram problemas, segundo o MPC-ES Crédito: Reprodução internet

Segundo a representação (Processo 8085/2025-9), o município adotou o pregão presencial como regra, sem justificativa técnica, ignorando a preferência legal pelo modelo eletrônico, que amplia a concorrência e a transparência.

O prefeito de Castelo, João Paulo Nali (Republicanos), foi procurado na noite desta sexta-feira (9) para comentar o relatório do MPC-ES. Até o momento, não houve retorno. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

A apuração do MPC-ES começou a partir de um pregão para iluminação pública e identificou problemas em pelo menos 17 licitações realizadas entre 2023 e 2025, que somam mais de R$ 4 milhões. Entre os citados estão o prefeito, secretários municipais e servidores envolvidos nos processos licitatórios.

De acordo com o MPC-ES, a prefeitura usou justificativas genéricas e repetidas para evitar o pregão eletrônico, não gravou as sessões presenciais e restringiu a participação de empresas de outras regiões.

O órgão também destacou que já havia recomendado, por meio de notificação, que o município se adequasse à Lei 14.133/2021 (Lei de Licitações), o que não teria ocorrido.

O MPC-ES pediu ao Tribunal de Contas a suspensão imediata de sete licitações, mas teve pedido cautelar negado pelo conselheiro Carlos Ranna. Ele considerou os argumentos plausíveis, mas entendeu que a suspensão poderia prejudicar a continuidade de serviços públicos.

O Tribunal de Contas ainda vai analisar o mérito da representação. Os responsáveis foram notificados para prestar esclarecimentos e podem ser multados caso as irregularidades sejam confirmadas.

