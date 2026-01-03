Cadeirante é morto a tiros após encostar em outro carro ao estacionar em Castelo

Um cadeirante de 67 anos morreu após ser baleado na noite de quinta-feira (2), por volta das 23h20, na Rua Warlei Costa, no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Carlos Celso Mamades, estava estacionando perto de casa quando encostou o veículo em outro que estava à frente, o que deu início a uma discussão com um homem de 26 anos.

Durante a briga, o suspeito sacou uma arma de fogo e fez cinco disparos contra Carlos, que estava na cadeira de rodas. Quatro tiros atingiram a vítima, sendo dois na região da cabeça, um no braço e outro no ombro. Após os disparos, o autor fugiu do local. Familiares socorreram o idoso ainda com vida e o levaram ao Hospital de Castelo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para necropsia e posterior liberação. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.