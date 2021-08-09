Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bancada capixaba

Maioria dos deputados do ES é a favor do voto impresso; veja lista

Já derrotada em comissão especial na semana passada, a PEC será analisada novamente nesta terça-feira (10) pelo plenário da Câmara

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:48

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

09 ago 2021 às 16:48
Deputados federais capixabas
Bancada federal capixaba: metade dos deputados do ES é a favor do voto impresso Crédito: Montagem/ AG

Atualização

10/08/2021 - 6:45
Após a publicação da matéria, a deputada Norma Ayub (DEM), que inicialmente não havia enviado resposta para a reportagem, publicou em suas redes sociais ser favorável ao voto impresso. Amaro Neto (Republicanos), que havia dito que ainda não tinha posição, enviou nota nesta terça-feira (10) informando também ser favorável ao tema. Com isso, subiu de cinco para sete o total de deputados favoráveis ao texto até o momento. O título e o texto foram atualizados.
Já derrotada em comissão especial na semana passada, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso será analisada novamente nesta terça-feira (10) pelos deputados federais. O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), colocou a pauta em debate no Plenário, para que todos os parlamentares possam decidir sobre o tema.
Em entrevista nesta segunda-feira (9), Lira disse que colocar o texto em votação de maneira mais ampla – antes só os membros da comissão especial votaram – vai "pacificar e serenar o país". O voto impresso é uma das bandeiras levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
No caso do Espírito Santo, dos dez deputados federais eleitos pelos capixabas, sete são a favor voto impresso. O número pode ser ainda maior já que um parlamentar do Estado ainda analisa a proposta e não decidiu como votar.

Veja Também

Voto impresso? Voto auditável? Entenda tudo aqui

Voto impresso que Bolsonaro quer já foi testado no Brasil e não funcionou

Amaro Neto (Republicanos), Soraya Manato (PSL), Evair de Melo (PP), Josias da Vitória (Cidadania), Lauriete Rodrigues (PSC), Neucimar Fraga (PSD) e Norma Ayub (DEM) já se manifestaram favoravelmente ao voto impresso.
"O voto impresso é uma segurança que nós vamos dar para o eleitor, que saberá que o voto que ele deu foi computado nas urnas. Tenho certeza que a população quer isso, quer uma resposta para as suas angústias. Por onde nós passamos a população pede e questiona", argumenta Neucimar Fraga, um dos que defendem a proposta.
Ted Conti (PSB) ainda não se posicionou sobre o tema. Ao ser procurado pela reportagem, o deputado disse que está analisando a proposta antes de se decidir.
Helder Salomão (PT) e Felipe Rigoni (PSB) se posicionaram contra a proposta. 

Veja Também

Poderes já articulam saída para aliviar tensão após voto impresso ser "julgado"

Pacheco diz que proposta de voto impresso deve se esgotar na Câmara

"Os apoiadores do voto impresso argumentam que o atual sistema seria hackeado para o retorno do PT. Se isso fosse mesmo verdade, em 2020 o PT teria eleito diversos políticos no país. Sabe quantas capitais do Brasil tiveram prefeitos do PT eleitos? Zero. Ou seja, não faz sentido", justifica Felipe Rigoni, que é contrário à PEC.
A expectativa na Câmara é que o Plenário rejeite a proposta. Segundo Lira, essa pauta não pode dividir os brasileiros e não pode gerar mais instabilidade institucional. Em entrevista ao Jornal da CBN na manhã desta segunda, o presidente da Câmara disse que há outras agendas mais importantes do que essa.
"As instituições precisam serenar, precisam saber que é necessário um autocontrole”, disse. “É a decisão mais acertada [levar para o Plenário] e Bolsonaro me garantiu que respeitaria o resultado do Plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara."

VOTO IMPRESSO: COMO SE POSICIONAM OS DEPUTADOS DO ES

Ted Conti (PSB)

A favor do voto impresso.
A favor do voto impresso.
Contra o voto impresso.
Contra o voto impresso.
A favor do voto impresso.
A favor do voto impresso.
A favor do voto impresso.
A favor do voto impresso.
A favor do voto impresso.
Ainda não se posicionou sobre o tema do voto impresso.

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO

O modelo defendido não é o voto na cédula de papel, mas sim o modelo híbrido. O voto continuaria sendo registrado na urna eletrônica, a diferença é que ele também seria impresso, pela mesma máquina, para uma verificação posterior e, em seguida, colocado em uma urna física. O gasto previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para adaptar todas as urnas ao novo sistema passa dos R$ 2,5 bilhões.
O modelo foi testado no Brasil nas eleições de 2002, mas não trouxe bons resultados. Na época, a mudança se mostrou cara, complexa e sem garantias de segurança a mais para os eleitores. Em caso de contestações nesse sistema, as cédulas físicas precisariam ser recontadas, o que poderia até ser mais suscetível a erros de contagem ou adulteração.
Para Bolsonaro, o voto impresso seria uma garantia contra fraudes eleitorais, que ele disse ter ocorrido nas eleições de 2014, embora não tenha apresentado provas. Não há evidências de que os resultados eleitorais possam ser fraudados, já que o sistema não é conectado à internet, o que impossibilita uma invasão hacker.
O presidente ainda argumenta que o voto impresso facilitaria uma auditoria, no entanto, o atual modelo já é auditável, a partir dos boletins que cada urna produz ao final da votação. A checagem é possível a partir da conferência dos boletins com o resultado divulgado pelo TSE.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA DO ES

Em meio a ataques de Bolsonaro ao TSE, Casagrande defende "respeito às instituições"

STJ revê decisão e também manda soltar juiz Carlos Alexandre Gutmann

MPES entra com ação contra prefeito de Montanha após viagem a Sergipe

Corregedora do CNJ propõe prazo de 3 anos para integrar comarcas no ES

Condenado a 28 anos de prisão, assassino de Camata pode ir para o semiaberto em 7 anos e meio da pena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados espírito santo TSE Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados