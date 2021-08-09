Maioria dos deputados do ES é a favor do voto impresso; veja lista

Bancada federal capixaba: metade dos deputados do ES é a favor do voto impresso Crédito: Montagem/ AG

Atualização Após a publicação da matéria, a deputada Norma Ayub (DEM), que inicialmente não havia enviado resposta para a reportagem, publicou em suas redes sociais ser favorável ao voto impresso. Amaro Neto (Republicanos), que havia dito que ainda não tinha posição, enviou nota nesta terça-feira (10) informando também ser favorável ao tema. Com isso, subiu de cinco para sete o total de deputados favoráveis ao texto até o momento. O título e o texto foram atualizados.

No caso do Espírito Santo , dos dez deputados federais eleitos pelos capixabas, sete são a favor voto impresso. O número pode ser ainda maior já que um parlamentar do Estado ainda analisa a proposta e não decidiu como votar.

"O voto impresso é uma segurança que nós vamos dar para o eleitor, que saberá que o voto que ele deu foi computado nas urnas. Tenho certeza que a população quer isso, quer uma resposta para as suas angústias. Por onde nós passamos a população pede e questiona", argumenta Neucimar Fraga, um dos que defendem a proposta.

Ted Conti (PSB) ainda não se posicionou sobre o tema. Ao ser procurado pela reportagem, o deputado disse que está analisando a proposta antes de se decidir.

"Os apoiadores do voto impresso argumentam que o atual sistema seria hackeado para o retorno do PT. Se isso fosse mesmo verdade, em 2020 o PT teria eleito diversos políticos no país. Sabe quantas capitais do Brasil tiveram prefeitos do PT eleitos? Zero. Ou seja, não faz sentido", justifica Felipe Rigoni, que é contrário à PEC.

A expectativa na Câmara é que o Plenário rejeite a proposta. Segundo Lira, essa pauta não pode dividir os brasileiros e não pode gerar mais instabilidade institucional. Em entrevista ao Jornal da CBN na manhã desta segunda, o presidente da Câmara disse que há outras agendas mais importantes do que essa.

"As instituições precisam serenar, precisam saber que é necessário um autocontrole”, disse. “É a decisão mais acertada [levar para o Plenário] e Bolsonaro me garantiu que respeitaria o resultado do Plenário. Eu confio na palavra do presidente da República ao presidente da Câmara."

VOTO IMPRESSO: COMO SE POSICIONAM OS DEPUTADOS DO ES

Ted Conti (PSB) A favor do voto impresso. A favor do voto impresso. Contra o voto impresso. Contra o voto impresso. A favor do voto impresso. A favor do voto impresso. A favor do voto impresso. A favor do voto impresso. A favor do voto impresso. Ainda não se posicionou sobre o tema do voto impresso.

O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO

O modelo defendido não é o voto na cédula de papel, mas sim o modelo híbrido. O voto continuaria sendo registrado na urna eletrônica, a diferença é que ele também seria impresso, pela mesma máquina, para uma verificação posterior e, em seguida, colocado em uma urna física. O gasto previsto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para adaptar todas as urnas ao novo sistema passa dos R$ 2,5 bilhões.

O modelo foi testado no Brasil nas eleições de 2002, mas não trouxe bons resultados . Na época, a mudança se mostrou cara, complexa e sem garantias de segurança a mais para os eleitores. Em caso de contestações nesse sistema, as cédulas físicas precisariam ser recontadas, o que poderia até ser mais suscetível a erros de contagem ou adulteração.

Para Bolsonaro, o voto impresso seria uma garantia contra fraudes eleitorais, que ele disse ter ocorrido nas eleições de 2014, embora não tenha apresentado provas. Não há evidências de que os resultados eleitorais possam ser fraudados, já que o sistema não é conectado à internet, o que impossibilita uma invasão hacker.