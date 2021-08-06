MPES entra com ação contra prefeito de Montanha após viagem a Sergipe

Membros da Prefeitura de Montanha são alvo de ação civil pública do MPES Crédito: Eloisa Rocha

Além do chefe do Executivo municipal, são citadas a chefe de gabinete, Deise Santos Oliveira Azevedo, e a secretária Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Maria Gonçalves Salvador Ramos Sales. Se o pedido for acatado pela Justiça, eles responderão pelo crime de improbidade administrativa.

Entre os dias 11 e 15 de julho deste ano, os três administradores fizeram uma viagem à cidade de Canindé de São Francisco (SE), no Nordeste do Brasil . O pagamento de concessões, adiantamentos, diárias e passagens aéreas foi feito com valores arrecadados por meio de impostos e tributos.

R$ 14.597,06 é o prejuízo gerado ao cofre público de Montanha, segundo o MPES

Conforme consta da ação proposta pelo Ministério Público do Estado, a administração municipal alegou que a viagem teve como objetivo estudar a infraestrutura turística da região sergipana, a fim de implementar projetos de cunho turístico às margens da barragem de Tutu Reuter.

No entanto, o MPES destacou as diferenças geopolíticas e estruturais entre as duas localidades. O município de Canindé, por exemplo, faz parte dos Cânions do Rio São Francisco, que está entre os principais do mundo. Assim como possui o bioma de Caatinga, ao invés da vegetação de Mata Atlântica.

Imagens foram usadas na comparação entre Canindé de São Francisco (à esquerda) e Montanha (direita) pelo MPES Crédito: Reprodução | MPES

"É falsa a justificativa utilizada pelos agentes públicos requeridos. Está mais do que comprovada a imensa discrepância entre o que pode, efetivamente, ser explorado turisticamente (em Canindé e Montanha)" Edilson Tigre Pereira - Promotor de Justiça

Na ação civil pública proposta, o promotor Edilson Tigre Pereira também ressaltou que a exploração turística da barragem de Tutu Reuter ainda está em fase de elaboração de projeto e não há nenhum procedimento licitatório para eventual concessão da exploração em trâmite, atualmente.

Desta forma, segundo a argumentação, o ato configura improbidade administrativa — que consiste em atentar contra os princípios da administração pública. "Os requeridos violaram vários princípios regentes, notadamente os da legalidade, honestidade e lealdade às instituições", defendeu.

No texto, a Promotoria de Justiça Geral de Montanha afirmou que tomou conhecimento do fato após diversos cidadãos denunciarem a situação diretamente ao promotor. Nas conclusões, o MPES pediu que o valor gasto na viagem seja totalmente ressarcido pelos agentes públicos.

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

O prefeito André dos Santos Sampaio (PSB) afirmou que a ação é "espúria" e disse ter certeza que ela não prosperará. "O MPES entender que a viagem não teve interesse público é a visão dele. Se não tivesse, eu não teria saído para visitar a região, que há 20 anos entrou para o cenário turístico", argumentou.

Segundo ele, com a visita a Canindé de São Francisco (SE), um empresário do ramo de turismo deve visitar a cidade capixaba nas próximas semanas. "A ida revelou que o processo de fazer a concessão de espaço público precisa ser com uma empresa que entenda como explorar turisticamente o local", disse.