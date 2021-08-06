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País em crise

Em meio a ataques de Bolsonaro ao TSE, Casagrande defende "respeito às instituições"

Presidente da República também ameaça com a possibilidade de não realização de eleições em 2022. Governador do ES diz que instabilidade prejudica o país

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2021 às 18:56
Referente ao ano de 2020
Renato Casagrande (PSB) é crítico frequente do governo Bolsonaro Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Diante das ameaças do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), à realização das eleições de 2022 e os frequentes ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), defendeu, nesta sexta-feira (6), o "respeito às instituições" e, sem citar nomes, afirmou que o ataque permanente a elas causa instabilidade ao país.
O posicionamento do governador foi publicado no Twitter.
Bolsonaro, na tentativa de emplacar o voto impresso, sob o argumento, sem provas, de que as urnas eletrônicas são passíveis de fraude, tem atacado, principalmente os ministros do TSE.
Enquanto enfrenta queda no índice de aprovação do governo e denúncias de corrupção, o presidente tem criticado, quase diariamente, o sistema eleitoral. Bolsonaro também tenta "fulanizar" o debate, tendo como contraponto o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Publicamente, o presidente da República chamou Barroso de "imbecil" e "filho da puta".

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