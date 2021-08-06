Em nota, Fux e Aras reconhecem importância de "diálogo permanente"

Presidente do STF, ministro Luiz Fux Crédito: Fellipe Sampaio/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmam em nota conjunta "reconhecer a importância do diálogo permanente entre as duas instituições".

Fux e Aras estiveram reunidos por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira (06), à convite do magistrado para tratar das relações entre o Judiciário e o Ministério Público.