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"Duas instituições"

Em nota, Fux e Aras reconhecem importância de "diálogo permanente"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República estiveram reunidos para tratar das relações entre o Judiciário e o Ministério Público

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 14:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 14:14
Presidente do STF, ministro Luiz Fux
Presidente do STF, ministro Luiz Fux Crédito: Fellipe Sampaio/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmam em nota conjunta "reconhecer a importância do diálogo permanente entre as duas instituições".
Fux e Aras estiveram reunidos por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira (06), à convite do magistrado para tratar das relações entre o Judiciário e o Ministério Público.
O encontro acontece após escalada das tensões entre Executivo e Judiciário por ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministros do Supremo, ao sistema eleitoral e ao voto eletrônico.

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