Em nota, Fux e Aras reconhecem importância de "diálogo permanente"

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmam em nota conjunta "reconhecer a importância do diálogo permanente entre as duas instituições".
Fux e Aras estiveram reunidos por cerca de 50 minutos nesta sexta-feira (06), à convite do magistrado para tratar das relações entre o Judiciário e o Ministério Público.
O encontro acontece após escalada das tensões entre Executivo e Judiciário por ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, a ministros do Supremo, ao sistema eleitoral e ao voto eletrônico.