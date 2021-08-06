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Durante discurso

Bolsonaro diz que "o que menos existe é harmonia (entre os poderes)"

Em discurso a políticos e empresários aliados em Joinville (SC), Bolsonaro disparou série de ataques contra o Supremo Tribunal Federal, com o qual trava batalha em torno do voto impresso

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:42
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (6), que harmonia "é o que menos existe" entre os Poderes da República. Em discurso a políticos e empresários aliados em Joinville (SC), Bolsonaro disparou série de ataques contra o Supremo Tribunal Federal, com o qual trava batalha em torno do voto impresso. "Não exijo que acreditem em mim", disse sobre suas falas contra o sistema eletrônico de votação.
"Eu quero e desejo eleições limpas e democráticas, sem que meia dúzia de pessoas sem compromisso com a liberdade conte nossos votos em uma sala escura. Sem eleições limpas, (as eleições de 2022) já é uma fraude."
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pregou diálogo entre os Poderes na manhã desta sexta-feira em entrevista à Globo News e se solidarizou com membros do STF pelos ataques do chefe do Executivo. Bolsonaro evitou temas relativos ao embate com o Judiciário em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. No entanto, voltou a subir o tom nesta tarde.

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