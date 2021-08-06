Bolsonaro diz que "o que menos existe é harmonia (entre os poderes)"

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (6), que harmonia "é o que menos existe" entre os Poderes da República. Em discurso a políticos e empresários aliados em Joinville (SC), Bolsonaro disparou série de ataques contra o Supremo Tribunal Federal, com o qual trava batalha em torno do voto impresso. "Não exijo que acreditem em mim", disse sobre suas falas contra o sistema eletrônico de votação.

"Eu quero e desejo eleições limpas e democráticas, sem que meia dúzia de pessoas sem compromisso com a liberdade conte nossos votos em uma sala escura. Sem eleições limpas, (as eleições de 2022) já é uma fraude."