Lideranças políticas e empresários do ES avaliam saída de Moro

" Pelo que a gente tem percebido do governo Bolsonaro, que não consegue conviver com pessoas que têm atuação com repercussão junto à população, acho que a saída de Sergio Moro até demorou a acontecer. Moro desde o início tem cumprido a expectativa que as pessoas tinham dele. E o presidente, o contrário: não há ninguém que atrapalhe mais o governo do que ele mesmo.Fica caçando inimigo, caçando crise, só pensando em 2022. De tudo o que o Moro falou, a interferência do presidente na Polícia Federal talvez tenha sido o mais sério. Bolsonaro foi eleito com base num discurso que impede que aja dessa forma, com o discurso que o país tem que ser honesto e tudo o que os inquéritos apontam, por enquanto, é o risco de os filhos dele serem pegos fazendo coisa errada."