Moro condicionou troca de Valeixo a indicação para o STF, acusa Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro declarou que Sergio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, condicionou a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro.

Presidente Jair Bolsonaro em discurso cercado por ministros Crédito: Carolina Antunes/PR

Moro era um dos cotados para vaga no STF, indicação que cabe ao presidente da República. Ao anunciar a demissão, ele disse que não aceitou convite para comandar Ministério da Justiça pensando em vaga no Supremo

"Me desculpa, mas não é por aí", declarou Bolsonaro no Palácio do Planalto ao relatar o suposto pedido de Moro para exonerar Valeixo só em novembro depois de indicá-lo para o STF. "Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E, outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso."