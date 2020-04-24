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Troca de farpas

Moro condicionou troca de Valeixo a indicação para o STF, acusa Bolsonaro

Moro, ao anunciar demissão, disse que não aceitou convite para comandar Ministério da Justiça pensando em vaga no Supremo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 18:15

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 18:15

O presidente Jair Bolsonaro declarou que Sergio Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, condicionou a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, a uma indicação para o Supremo Tribunal Federal (STF) em novembro.
Presidente Jair Bolsonaro em discurso cercado por ministros
Presidente Jair Bolsonaro em discurso cercado por ministros Crédito: Carolina Antunes/PR
Valeixo foi exonerado nesta sexta-feira (24) levando Moro a pedir demissão e acusar Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência.
Moro era um dos cotados para vaga no STF, indicação que cabe ao presidente da República. Ao anunciar a demissão,  ele disse que não aceitou convite para comandar Ministério da Justiça pensando em vaga no Supremo
"Me desculpa, mas não é por aí", declarou Bolsonaro no Palácio do Planalto ao relatar o suposto pedido de Moro para exonerar Valeixo só em novembro depois de indicá-lo para o STF. "Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E, outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso."
Bolsonaro negou que tenha pedido para Moro brindá-lo na Polícia Federal ou proteger alguém da sua família, mas deixou claro que apelou para o chefe da pasta agir no órgão para investigar alguns casos, como o atentado da facada na campanha eleitoral e o porteiro que citou o presidente no assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco.

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