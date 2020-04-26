Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Governo do ES suspende contrato milionário de barreiras sanitárias

Estado abriu processo que pode levar a rescisão contratual com empresa que iria fornecer tendas e equipamentos para as estruturas por R$ 4,4 milhões. Nova fornecedora tem contrato com valor 88% menor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 10:47

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 10:47

Barreira Sanitária na BR 259, em Baixo Guandu
Barreira Sanitária do governo do Estado na BR 259, em Baixo Guandu: nova contratação de fornecedor Crédito: Reprodução
O governo do Espírito Santo suspendeu um contrato milionário para fornecimento de tendas e equipamentos para montar barreiras sanitárias contra o novo coronavírus no Estado. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial no sábado (25) e estabelece um prazo de cinco dias para a empresa contratada sem licitação apresentar defesa prévia sobre o preço apresentado.
Governo do ES suspende contrato milionário de barreiras sanitárias
Conforme A Gazeta noticiou, o contrato com a empresa Play City Eventos LTDA, de Cachoeiro de Itapemirim, previa uma estrutura completa com custo de R$ 74 mil por mês a unidade e valor total, em seis meses, de R$ 4,4 milhões. Só o aluguel de uma tenda saía por R$ 20 mil mensais.
contratação sem licitação é permitida por lei diante dos estados de emergência e de calamidade em saúde decretados em função da pandemia, mas os valores chamaram a atenção. A Gazeta chegou a cotar preços com outras empresas do ramo e uma tenda do mesmo tipo fica em R$ 9 mil para compra, e não aluguel. A locação sairia por cerca de R$ 950.
governo do Estado já havia anunciado, na quinta-feira (23), que firmou um novo contrato com valor bem menor, de R$ 8 mil mensais por estrutura. Em nota, a explicação dada foi que "após a nova cotação de preços, o contrato foi firmado no valor de R$ 8 mil mensais, contemplando toda a estrutura necessária para o funcionamento das barreiras  incluindo tendas, fundo de palco, estande, tablado, grades de proteção, mesas de plástico, cadeiras plásticas e iluminação, além do transporte e instalação de todos os equipamentos".

Veja Também

Casagrande diz que crise política atrapalha combate ao coronavírus

Lideranças políticas e empresários do ES avaliam saída de Moro

Esse novo contrato, também sem licitação, foi firmado com a empresa AFR Eventos e Locações (Colorson), de Vila Velha, segundo publicação no Diário Oficial de sexta (24). Serão R$ 8 mil por unidade de barreira sanitária, com fornecimento de todos os equipamentos, num total máximo de 11 barreiras, podendo assim o custo mensal chegar a R$ 88 mil - o que em seis meses daria um valor total R$ 528 mil, 88% a menos que o contrato anterior.
O processo aberto pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) contra a Play City Eventos, que levou à suspensão da execução do contrato, "pode ensejar a penalidade de rescisão contratual e demais consequências", segundo a portaria que consta no Diário Oficial deste domingo.
O subsecretário de Administração e Financiamento de Atenção à Saúde, Rafael Grossi, que assina a portaria, já havia informado à reportagem de A Gazeta que os preços de mercado caíram após a contratação porque tendas não têm sido muito requisitadas dada a queda na realização de eventos devido à pandemia do novo coronavírus. 

Veja Também

Saída de Moro antecipa a disputa eleitoral prevista para 2022

Em nome dos filhos: as interferências de Bolsonaro

A mesma alegação foi dada pelo governo em nota enviada na quinta-feira: "No dia 13/04, o Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo (Sindiprom-ES) enviou correspondência ao governador do Estado informando que, em decorrência do desaquecimento no mercado devido ao adiamento de vários eventos, o Governo do Estado poderia encontrar propostas mais vantajosas. Assim que foi comunicado, o governador determinou ao CCC (Centro de Comando e Controle) que fizesse uma nova cotação de preços", dizia a nota.
"No dia 17/04 foi aberto um novo processo de contratação, novamente de forma transparente e com toda lisura, que restou concluído nesta data (23/04/2020)", ressaltou o governo na ocasião. É essa nova contratação que resultou no contrato de R$ 8 mil mensais.
A reportagem não conseguiu contato com a empresa Play City Eventos neste domingo. Na quinta-feira, A Gazeta conseguiu falar com uma pessoa que foi apresentada como representante da empresa, mas ela não quis informar o próprio nome nem sequer deu mais detalhes sobre como chegou-se ao valor do contrato de R$ 4,4 milhões.

Veja Também

Entenda quais seriam os possíveis crimes cometidos por Bolsonaro

Moro: o que perdeu ao assumir e o que ganha ao deixar o ministério

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados