Prefeituras da Grande Vitória começam a aprovar auxílios emergenciais Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Em caso de calamidade, lei eleitoral não proíbe auxílios pagos por prefeituras

A legalidade da concessão do auxílio, no entanto, baseia-se unicamente em uma exceção prevista na lei para momentos de calamidade pública. Em condições normais, a legislação proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública em ano eleitoral.

Além de justificar o adiamento do pleito , portanto, a pandemia do coronavírus trouxe mais essa mudança para o cenário de 2020: não só os agentes públicos ganharam mais tempo para pré-campanha como a possibilidade de usar ferramentas que até então eram vedadas em ano eleitoral, como a criação de auxílios e programas sociais.

A criação da lei que fixa as condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral, a lei 9.504 de 1997, busca evitar que o pleito seja desequilibrado. Como pontua o advogado e ex-juiz eleitoral Danilo Carneiro, com a distribuição desses benefícios à população os candidatos podem colher mais votos pela "memória recente dos eleitores".

Faltando apenas quatro meses para a eleição, portanto, vereadores e prefeitos que têm interesses eleitorais brigam pela paternidade das leis de auxílio emergencial que neste ano se enquadram na exceção. O dinheiro auxilia famílias verdadeiramente necessitadas, mas se torna, também, um capital político que poderá ser usado durante a campanha.

Em fase de pré-campanha, os candidatos não podem pedir votos, mas com a última parcela do auxílio caindo entre os meses de setembro e outubro, já será possível citar o benefício em propaganda eleitoral.

A medida somente poderia ser considerada ilegal se houvesse um desvirtuamento do propósito. Usar o benefício para fazer uma vinculação política expressa, como propaganda eleitoral antes do tempo, por exemplo, ou limitar o benefício a grupos específicos de eleitores poderia ser enquadrado como abuso de poder político e econômico. O advogado eleitoral Marcelo Nunes explica que mensurar a ilegalidade nesses casos, no entanto, não é algo simples

"Por enquanto o que prevalece é o interesse público da medida. Não dá pra dizer que há um caráter eleitoreiro no primeiro momento, mas as ações podem sempre ser questionadas na Justiça", lembra.

Apesar de a necessidade das famílias ser real, o cientista político João Gualberto Vasconcellos pondera que tanto prefeitos quanto vereadores precisam pensar o orçamento público antes de tomar decisões. Com os municípios perdendo até R$ 1 bilhão em receitas neste ano , os gestores devem agir com responsabilidade diante das demandas.

"A prefeitura atua em diversas frentes. Não podemos esquecer que as ruas precisam continuar limpas, a iluminação pública funcionando, outros projetos sociais e políticas públicas continuam sendo necessárias", assinala. Não é possível, para o especialista, comprometer todo o orçamento fornecendo auxílios sem considerar que estamos caminhando para uma das maiores crises econômicas da História.

BRIGA PELA PATERNIDADE

No caso de Vitória, o auxílio aprovado de R$ 900 , dividido em três parcelas que será pago para 3.433 famílias que não estão sendo beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal, foi uma iniciativa da prefeitura. Durante a sessão da Câmara Municipal, no entanto, realizada no dia 4 deste mês - em um sábado - os vereadores tiveram uma discussão sobre a paternidade do projeto, com parlamentares governistas dando o crédito à prefeitura e opositores ressaltando a participação da Câmara com indicações e debates sobre o tema na Casa.

A lei foi sancionada no dia 7 deste mês e a prefeitura tem até 30 dias para regulamentar o benefício.

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) vetou o projeto apontando uma inconstitucionalidade por vício de iniciativa: a Câmara não poderia criar um gasto para o Executivo. Os vereadores, no entanto, derrubaram o veto e sancionaram a lei.

Para João Gualberto o movimento é irresponsável e se trata, apenas, de um aceno para o eleitorado. "Faz parte da cultura politica brasileira que os Legislativos atuem em descompromisso com o chamado ajuste fiscal. Nós estamos caminhando para uma crise econômica sem precedentes no Brasil, com uma queda brusca de arrecadação. É irresponsabilidade com o dinheiro público", aponta.

A questão não é a criação do auxílio. As famílias de fato precisam de ajuda, mas ao ignorar que já havia um pagamento de iniciativa da prefeitura e criar uma lei que não considera os impactos aos cofres públicos, mesmo sabendo do cenário crítico da economia, sustenta o especialista, os vereadores agem com "populismo".