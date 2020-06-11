Prefeitura da Serra vai pagar auxílio de R$ 300

A Prefeitura da Serra anunciou que vai dar um auxílio-emergencial no valor de R$ 300 para famílias da extrema pobreza que moram no município. Terão acesso ao auxílio famílias com renda de até R$ 89 por pessoa e que não estejam recebendo algum tipo de benefício do governo federal, como o auxílio-emergencial de R$ 600 e o Bolsa Família, por exemplo. A secretária adjunta de Assistência Social da Prefeitura da Serra, Elcimara Loureiro, explica como fazer para ter direito aos R$ 300.
A pessoa precisa se cadastrar para ter direito ao auxílio de R$ 300?
Não! A Prefeitura da Serra tem anunciado toda semana ações estratégica de combate ao novo coronavírus. Essa transferência de renda emergencial para famílias que estão na linha de extrema pobreza é mais uma dessas ações. Elas não precisam procurar o CRAS porque já temos todas elas identificadas a partir da base cadastral do Governo Federal.
Como essas famílias serão informadas do direito à quantia?
Os técnicos vão ligar para essas pessoas a partir da próxima semana, informando do direito do auxílio-emergencial. Nesse contato, elas serão informadas de quando será entregue o cartão.
Quantas famílias devem ser beneficiadas?
De acordo com a base do Cadastro Único na Serra 23.638 são da extrema pobreza. Dessas, a partir da informação do Governo Federal no mês passado, com base na folha de pagamento do mês de abril, ficaram 2.863 famílias sem acesso a nenhum tipo de benefício. E são essas família que devem ser beneficiadas.
Como a prefeitura chegou a esse valor?
Esse recurso dos R$ 300 foi pensado a partir da disponibilidade orçamentária do município. Poderá ser ampliado, mas, neste momento, está fechado em R$ 300.
Como será feita a entrega da quantia?
A Serra já tem transferência de renda municipal, onde já ofertamos benefícios para famílias de extrema pobreza. É um cartão onde todo mês é transferido esse valor. O que estamos fazendo agora é ampliar para quem não teve nenhum tipo de benefício.
Quando o dinheiro será depositado?
Estamos trabalhando para que o dinheiro caia na conta até o final do mês de junho.