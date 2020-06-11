Prefeitura da Serra vai pagar auxílio de R$ 300

A Prefeitura da Serra anunciou que vai dar um auxílio-emergencial no valor de R$ 300 para famílias da extrema pobreza que moram no município. Terão acesso ao auxílio famílias com renda de até R$ 89 por pessoa e que não estejam recebendo algum tipo de benefício do governo federal, como o auxílio-emergencial de R$ 600 e o Bolsa Família, por exemplo. A secretária adjunta de Assistência Social da Prefeitura da Serra, Elcimara Loureiro, explica como fazer para ter direito aos R$ 300.