Veja quanto cada município do Espírito Santo investiu em 2019

Em 2019 houve um aumento do investimento em municípios capixabas, com uma alta de 52% quando comparado com o ano anterior. Entre as cidades que mais investiram, estão as que formam a Grande Vitória, lideradas por Serra, que investiu R$ 213,3 milhões e, pela primeira vez na história, com a presença de Cariacica entre os primeiros lugares, com investimento de R$ 120 milhões. A Capital ficou em terceiro lugar, com R$ 106 milhões, seguida por Vila Velha e Viana que investiram R$ 73,1 milhões e R$ 1,4 milhões, respectivamente.
As informações são da revista Finanças dos Municípios Capixabas, elaborada a partir de levantamentos da Consultoria Aquues, divulgada nesta terça-feira (14).
Entre as cidades que não estão na Região Metropolitana, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim são as que mais investiram, com uma variação expressiva se comparado com 2018: Linhares aumentou seus investimentos em 264% e Cachoeiro de Itapemirim em 171%.
Para o levantamento são considerados investimentos em obras e equipamentos públicos. Foram utilizados dados de 57 municípios que forneceram as informações até o fechamento da publicação. Veja no ranking abaixo quanto cada município investiu no ano passado.