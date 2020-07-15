Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja ranking

Veja quanto cada município do Espírito Santo investiu em 2019

Cidades da Grande Vitória e Linhares e Cachoeiro do Itapemirim, no interior do Estado, foram as que mais investiram, de acordo com a revista Finanças dos Municípios Capixabas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2020 às 15:43

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 15:43

Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo
Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo Crédito: Divulgação/PMCI
Em 2019 houve um aumento do investimento em municípios capixabas, com uma alta de 52% quando comparado com o ano anterior. Entre as cidades que mais investiram, estão as que formam a Grande Vitória, lideradas por Serra, que investiu R$ 213,3 milhões e, pela primeira vez na história, com a presença de Cariacica  entre os primeiros lugares, com investimento de R$ 120 milhões. A Capital ficou em terceiro lugar, com R$ 106 milhões, seguida por Vila Velha e Viana que investiram R$ 73,1 milhões e R$ 1,4 milhões, respectivamente.
As informações são da revista Finanças dos Municípios Capixabas, elaborada a partir de levantamentos da Consultoria Aquues, divulgada nesta terça-feira (14).
Entre as cidades que não estão na Região Metropolitana, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim são as que mais investiram, com uma variação expressiva se comparado com 2018: Linhares aumentou seus investimentos em 264% e Cachoeiro de Itapemirim em 171%.
Para o levantamento são considerados investimentos em obras e equipamentos públicos. Foram utilizados dados de 57 municípios que forneceram as informações até o fechamento da publicação. Veja no ranking abaixo quanto cada município investiu no ano passado.

Veja Também

Do Val apadrinha verba federal, mas diz que não fez acordo com governo Bolsonaro

Leis para reabertura de igrejas no ES refletem também interesses políticos

Próximos prefeitos vão ter que priorizar obras dos antecessores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados