Auxílio de R$ 500 criado por Câmara da Serra vai custar R$ 63 milhões

Câmara da Serra Crédito: Fernando Madeira



O auxílio emergencial promulgado nesta quarta-feira (15) pela Câmara da Serra vai desencadear pelo menos R$ 63 milhões em despesas ao Executivo municipal. Segundo o presidente da Câmara e autor do texto, o vereador Rodrigo Caldeira, o objetivo é atender cerca de 42 mil famílias, já que apenas uma pessoa de cada domicílio poderá fazer o pedido. A medida prevê o pagamento de três parcelas R$ 500 cada uma.

De acordo com o texto da Lei 5.183, publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial dos Municípios, terá direito ao benefício o mesmo público contemplado pelo auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. O gasto estimado equivale a duas vezes o orçamento da Secretaria de Defesa Social do município previsto para todo o ano e a 5% da receita esperada para 2020.

MUNICÍPIO JÁ TEM UM AUXÍLIO



Em modelo parecido, a prefeitura de Vitória também criou ajuda financeira emergencial aos mais pobres . Novamente, só estão contemplados aqueles que ficaram de fora do programa federal. Na Capital, serão gastos R$ 3 milhões para pagar R$ 900 em três parcelas para 3,4 mil famílias.

PREFEITO VETOU

O projeto que cria o auxílio de R$ 500 foi proposto e aprovado pelo Legislativo municipal. Contudo, o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), vetou o texto. A Câmara, por sua vez, derrubou o veto, promulgando a lei. Apenas o vereador Fábio Duarte foi contrário.



"O cidadão não está tendo hoje como colocar comida na mesa devido ao desemprego por conta da pandemia. Sentimos a necessidade de fazer algo", disse o presidente da Casa.

Mesmo com a dimensão da despesa criada, o vereador defende que é possível que o Executivo arque com esse gasto. "Só não arca se não quiser. Só do governo federal, a prefeitura recebeu R$ 70 milhões para a Covid-19. Tem também a taxa de iluminação pública que também pode ser usada para este fim e são R$ 52 milhões", cita Caldeira.

Além dos R$ 63 milhões para pagar efetivamente o auxílio, a lei também prevê que a prefeitura deverá arcar com a contratação de um serviço para que a população possa fazer o cadastro e receber o dinheiro.

PROJETO PODE SER QUESTIONADO NA JUSTIÇA

Para especialistas ouvidos por A Gazeta, como a lei cria uma despesa importante, é possível que ela seja questionada na Justiça.

Para o advogado e professor de Direito da FDV Caleb Salomão, essa é uma questão orçamentária em que vai se estabelecer um conflito entre Executivo e o Legislativo. "Toda despesa deve vir acompanhada pelo seu custeio, se no orçamento houver excedente para pagar, o que acho que não tem, possivelmente prevalecerá posição da Câmara legislativa. Mas se, de fato, isso for criar uma despesa a descoberto, sem condição de pagamento, se vai endividar o município, é provável que se decida pela posição do prefeito", avalia.

Já o professor e mestre em Direito Raphael Abad acredita que a própria criação da lei é questionável. Segundo ele, o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo e, por isso, o texto seria inconstitucional. "Existem entendimentos contrários, mas eu acredito que há inconstitucionalidade. Toda vez que eu crio uma fonte de despesa, como o dinheiro é finito, tenho que dizer de onde ele vai sair. É da Saúde? Da Educação? A pessoa em quem a gente vota para determinar para onde vai o dinheiro é o Executivo", diz.